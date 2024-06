Résolution de L'ONU en rapport avec l'Etat d’Israël

Les résolutions de l'ONU concernant l'État d'Israël couvrent une variété de sujets, allant de la création de l'État d'Israël à des questions de sécurité, de droits de l'homme et de territoires occupés. Voici quelques résolutions marquantes :



1. **Résolution 181 (1947)** : Adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, cette résolution recommandait le plan de partage de la Palestine, qui proposait la création de deux États indépendants, un juif et un arabe, avec Jérusalem placée sous un régime international spécial.

2. **Résolution 194 (1948)** : Aussi adoptée par l'Assemblée générale, cette résolution abordait le droit des réfugiés palestiniens à retourner dans leurs foyers ou à recevoir une compensation.

3. **Résolution 242 (1967)** : Adoptée par le Conseil de sécurité à la suite de la guerre des Six Jours, cette résolution appelle au retrait des forces israéliennes des territoires occupés pendant le conflit et au respect de la souveraineté de chaque État de la région.

4. **Résolution 338 (1973)** : Adoptée pendant la guerre du Kippour, cette résolution demande la cessation immédiate des hostilités et la mise en œuvre de la Résolution 242 dans tous ses aspects.

5. **Résolution 3379 (1975)** : Adoptée par l'Assemblée générale, cette résolution décrétait que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. Elle a été révoquée par la Résolution 46/86 en 1991.

6. **Résolution 478 (1980)** : Adoptée par le Conseil de sécurité, cette résolution déclare nulle la loi fondamentale de Jérusalem adoptée par Israël, qui proclamait Jérusalem comme la capitale "éternelle et indivisible" d'Israël.

7. **Résolution 2334 (2016)** : Adoptée par le Conseil de sécurité, cette résolution condamne la construction de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, et demande la fin immédiate de cette activité.

OCes résolutions représentent une partie des nombreuses décisions prises par l'ONU concernant Israël et le conflit israélo-palestinien. Elles reflètent les efforts internationaux pour résoudre le conflit et promouvoir la paix et la sécurité dans la région.