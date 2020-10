Retards Google Ads à cause du Covid

En ce moment, nous signalons que Google ADS a des difficultés et un retard dans la gestion des affichages publicitaires (format de bannière, annonces adaptables et graphiques) en raison de l'urgence COVID-19 (coronavirus)Vous envisagez de lancer une nouvelle campagne sur Google ADS dans le circuit d'affichage ?En ce moment, beaucoup de gens font pression sur les campagnes Google ADS et d'autres circuits pour essayer d'endiguer les pertes causées par COVID-19 sur le marché hors ligne ou parce qu'ils ont des campagnes régulières et ne veulent pas s'arrêter. Nous avons aussi beaucoup de clients pour lesquels nous gérons des campagnes, dont beaucoup sont de nouvelles campagnes activées juste pour cette urgence coronavirus. Pour certains d'entre eux, nous attendons depuis environ une semaine, le statut étant encore "en cours de révision".Attention ! Les nouvelles campagnes de Google peuvent prendre jusqu'à 14 jours.Cependant, nous savons par expérience qu'il peut s'écouler jusqu'à 14 jours avant qu'une campagne dans cet État ne soit "approuvée". Le problème s'aggrave lorsque, pour une raison quelconque, l'annonce n'est pas approuvée, de sorte que l'État suivant sera "non approuvé". Dans ce cas, vous devez revérifier les raisons qui ont causé le rejet et corriger les annonces en leur accordant un délai supplémentaire et soumettre à nouveau l'annonce avec un délai plus long de toute façon. Nous avons lu des sources officielles de Google et certaines communications de la société Mountain View :Face à l'urgence du COVID-19, à titre préventif pour protéger la santé de nos experts de l'assistance Google, certaines options d'assistance peuvent être retardées ou non disponibles. Nous nous excusons pour les désagréments causés et vous remercions de votre patience. Ce message sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation.Sur le forum d'assistance et les expériences d'utilisateurs que nous trouvons rapportées, nous lisons des cas et des annonces qui attendent depuis 14 jours et qui ne peuvent toujours pas obtenir le changement de statut pour lancer des campagnes auprès des clients.Et pour les campagnes Google Search et Youtube VideoLes campagnes de recherche et les campagnes vidéo sur Youtube ne semblent pas souffrir de retards particuliers, pour l'instant le problème le plus évident semble se limiter à la seule chaîne d'affichage. Que pouvons-nous faire ? Rien. Attendez et anticipez pour lancer les campagnes.Arriver au dernier moment et faire semblant d'aller en ligne n'est peut-être pas une bonne stratégie en général, mais en ce moment, c'est encore plus faux.Planifiez donc vos stratégies dans les délais impartis, gardez-les actives et constantes. Évitez les balançoires et les accordéons de périodes, les utilisateurs du web ne les manquent jamais, surtout dans des périodes comme celles-ci.En savoir plus : https://ewm.swiss/fr/expertises/marketing-digital/sea-adwords