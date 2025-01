Retour de TikTok aux États-Unis après une suspension de 14 heures

TikTok se retrouve une nouvelle fois au centre d’une intense bataille politique. L’an dernier, une loi a été adoptée pour limiter les risques présumés liés à la sécurité nationale, notamment en empêchant les autorités chinoises d'accéder aux données des utilisateurs américains. Face à cette décision, ByteDance, la maison mère de TikTok, avait refusé de vendre l’application, ce qui a conduit à sa suspension dès le dimanche 19 janvier. Cette mesure a laissé les 170 millions d’utilisateurs américains de TikTok dans l’impossibilité d’accéder à leur plateforme préférée, créant une onde de choc sur les réseaux sociaux.





Malgré une tentative de TikTok de contester la loi devant la Cour suprême, cette dernière a confirmé son bien-fondé, estimant que les enjeux de sécurité nationale justifiaient de telles restrictions. En réponse, ByteDance a bloqué l’accès à l’application, y compris via des outils comme les VPN, laissant les utilisateurs sans solution.





Face à cette situation, Donald Trump, fraîchement élu président des États-Unis, s’est empressé de réagir. Dans une déclaration sur son réseau social Truth Social, il a annoncé son intention de signer un décret dès sa prise de fonction, afin de repousser de 90 jours l’entrée en vigueur de la loi. Il a également proposé qu’une entreprise américaine prenne le contrôle de 50 % des activités de TikTok sur le sol américain. Cette déclaration a rapidement poussé les opérateurs télécoms et les boutiques d’applications à rétablir l’accès à la plateforme, au moins temporairement.





Malgré ce répit, l’avenir de TikTok reste incertain. Plusieurs entreprises se sont déjà positionnées pour racheter une partie des activités de l’application. Parmi elles, une start-up spécialisée en intelligence artificielle a proposé une fusion valorisant TikTok à plusieurs dizaines de milliards de dollars, bien que cette offre exclue son fameux algorithme de recommandation, véritable moteur de son succès.



De son côté, Pékin n’a pas tardé à réagir. La Chine a dénoncé ce qu’elle considère comme un traitement inéquitable des entreprises étrangères par les États-Unis. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné l’impact positif de TikTok sur l’économie américaine, notamment en termes de création d’emplois et de stimulation de la consommation.



En attendant, TikTok demeure une application incontournable, surtout pour les jeunes internautes, grâce à son algorithme qui sait captiver ses utilisateurs avec des contenus ultra-personnalisés. Cependant, cette crise a poussé certains d’entre eux à explorer d’autres plateformes. Xiaohongshu, une application chinoise méconnue jusqu’ici, a ainsi vu ses téléchargements exploser ces derniers jours.



Le retour rapide de TikTok sur le marché américain est un soulagement pour ses fans, mais son avenir reste flou. Les débats sur sa propriété et son rôle dans l’économie américaine devraient continuer à alimenter les discussions pendant encore longtemps.