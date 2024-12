Réunion des partis à l’Élysée : Emmanuel Macron exclut LFI et le RN

L’exclusion de La France Insoumise et du Rassemblement National a été vivement critiquée, notamment par les leaders de ces deux partis. Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise, a dénoncé la décision d’Emmanuel Macron de ne pas inviter son mouvement à la réunion. Il a estimé qu’une telle exclusion ne permettait pas de réconcilier les différentes forces politiques et a insisté sur le fait que LFI, bien qu’ayant voté la censure, restait ouverte au dialogue pour une alternative politique au gouvernement actuel.



Manuel Bompard a ajouté que l’argument selon lequel LFI et le RN ne s’étaient pas inscrits dans une logique de compromis était inexact. Il a souligné que La France Insoumise, tout en restant ferme sur ses principes, était prête à participer à un débat constructif sur la formation du gouvernement, à condition que les conditions de cette négociation soient respectueuses des orientations politiques de son mouvement. Il a également critiqué le fait que cette rencontre ait été réduite à un dialogue entre les partis qui ont montré une certaine souplesse et que les partis d’opposition, comme le sien, soient ainsi mis à l’écart.



Du côté du Rassemblement National, la réaction a été tout aussi acerbe. Jordan Bardella, successeur de Marine Le Pen à la tête du RN, a exprimé son mécontentement face à cette exclusion. D’abord, Marine Le Pen avait affirmé qu’elle ne se sentait pas particulièrement « outrée » par le fait de ne pas avoir été invitée à la table des négociations, soulignant que Macron consultait ceux susceptibles de constituer une majorité à l’Assemblée. Cependant, Jordan Bardella a adopté un ton beaucoup plus ferme, dénonçant ce qu’il a qualifié de « méthode d’un irrespect hallucinant ». Pour lui, cette décision était une « inélégance » envers les 11 millions d’électeurs qui ont voté pour le Rassemblement National, et elle fragilisait l’unité nationale en créant une division entre les partis politiques.



Bardella a également affirmé que, loin d’être une exclusion bénéfique pour la France, cette démarche pourrait bien se retourner contre le président, à la fois sur le plan électoral et sur le plan politique. Selon lui, en écartant LFI et le RN de cette rencontre, Emmanuel Macron risquait de renforcer une opposition entre ces deux partis et les formations politiques de la majorité. Il a ajouté qu’il était regrettable que le président n’ait pas saisi l’opportunité de discuter avec toutes les forces politiques, y compris celles qui se situent à la droite et à la gauche de l’échiquier politique.