Réussir son déménagement à la Chaux-de-Fonds

1. Planifier son déménagement à l’avance

1.1 Choisir la bonne période 📅

Le climat de La Chaux-de-Fonds étant plus rigoureux en hiver, il est recommandé d’éviter cette période si possible.

✅ Période idéale : printemps ou été.

✅ Évitez les fins de mois : plus de demandes = prix plus élevés.

✅ Anticipez la météo : routes enneigées en hiver, prévoyez un véhicule adapté.



1.2 Établir un budget 💰

Les coûts varient en fonction du mode de transport et des services choisis :



Déménageurs professionnels : entre 1’500 et 3’500 CHF selon le volume et les services inclus.

: entre selon le volume et les services inclus. Location de camion : 200 à 500 CHF + essence et péages.

: + essence et péages. Matériel d’emballage : entre 50 et 200 CHF (cartons, ruban adhésif, protections).

: entre (cartons, ruban adhésif, protections). Nettoyage de l’ancien logement : entre 200 et 500 CHF si fait par un professionnel.

💡 Astuce : Comparez plusieurs devis de déménageurs et réservez tôt pour profiter des meilleurs tarifs.



2. Effectuer les démarches administratives 📑

2.1 Signaler son départ et son arrivée

📍 À Vevey :

✅ Informer l’office de la population pour signaler votre départ.

✅ Résilier ou transférer vos contrats (électricité, eau, gaz, internet).



📍 À La Chaux-de-Fonds :

✅ S’inscrire auprès de la nouvelle commune dans les 14 jours suivant l’emménagement.

✅ Mettre à jour votre adresse auprès de votre employeur, banque, assurances, abonnements divers.



2.2 Organiser la réexpédition du courrier 📩

✔ Faire une demande de suivi de courrier à La Poste Suisse pour éviter les pertes.

✔ Modifier votre adresse sur les sites de commande en ligne, abonnements journaux/magazines.



3. Trier, emballer et organiser le transport 📦

3.1 Faire le tri et alléger le chargement

Un déménagement est l’occasion idéale pour se débarrasser du superflu.

✔ Vendre sur Ricardo, Anibis, Marketplace Facebook.

✔ Donner à Caritas, Emmaüs, Croix-Rouge.

✔ Recycler en apportant les objets inutilisables à la déchetterie.



3.2 Emballer intelligemment

📦 Matériel indispensable :



Cartons solides (différentes tailles).

Papier bulle et couvertures pour protéger les objets fragiles.

Ruban adhésif et marqueurs pour identifier le contenu.

💡 Astuce :

✅ Numérotez et étiquetez chaque carton avec son contenu et la pièce de destination.

✅ Emballez les objets lourds séparément dans de petits cartons.

✅ Préparez une valise avec les essentiels pour les premiers jours (vêtements, trousse de toilette, chargeurs).



4. Organiser le transport et l’installation

4.1 Transport : Déménageur ou location de camion ? 🚚

✅ Déménageurs professionnels :

✔ Gain de temps et moins d’efforts.

✔ Sécurité pour vos meubles et objets fragiles.

✔ Idéal pour un trajet long et un accès compliqué en hiver.

💰 Prix estimé : 1’500 à 3’500 CHF.



✅ Louer un camion et déménager soi-même :

✔ Moins cher mais plus fatigant.

✔ Prix : 200 à 500 CHF (location + essence).

💡 Pensez à réserver tôt !



4.2 Charger et décharger efficacement

🚛 Optimisez l’espace dans le camion :

✔ Chargez d’abord les meubles et objets lourds.

✔ Placez les cartons légers au-dessus.

✔ Fixez bien les éléments fragiles avec des sangles.



💡 Si vous déménagez en hiver, assurez-vous d’avoir un camion avec pneus neige et chaînes si nécessaire.



5. S’installer sereinement à La Chaux-de-Fonds 🏡

5.1 Vérifier l’état du logement

✔ Faire un état des lieux avec le propriétaire ou la régie.

✔ Tester les installations (électricité, eau, chauffage, internet).



5.2 Découvrir son nouveau cadre de vie 🌍

📍 Transports : La Chaux-de-Fonds est bien desservie par les CFF et les transports publics neuchâtelois.

📍 Commerces et services : Supermarchés, médecins, banques, poste.

📍 Activités et culture : Musée international de l’horlogerie, randonnées dans le Jura, ski à proximité.



5.3 Finaliser les démarches administratives

✅ Inscription auprès de la nouvelle commune.

✅ Souscription aux services locaux (électricité, gestion des déchets).

✅ Mise à jour des assurances habitation et véhicule.



6. Conseils pour un déménagement sans stress

✔ Anticipez toutes les formalités au moins 1 mois à l’avance.

✔ Faites une checklist pour ne rien oublier.

✔ Prévoyez une journée de repos après le déménagement pour vous installer sereinement.

✔ Impliquez les enfants si vous en avez et préparez-les au changement.

✔ Restez flexible, il y a toujours des imprévus !



🎯 Conclusion

Déménager de Vevey à La Chaux-de-Fonds demande une bonne planification, surtout en raison de la distance et des conditions météorologiques. En suivant ce guide, vous pourrez déménager efficacement, économiser du temps et éviter le stress !