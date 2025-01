Revue de Presse : Actualité africaine au cœur des discussions

Au Sénégal, le pôle judiciaire financier poursuit une enquête sur des biens mal acquis, ciblant notamment une société spécialisée dans la location de voitures de luxe. Celle-ci aurait encaissé plus de 14 milliards de francs CFA entre 2020 et 2023, sous l’administration de Macky Sall. Une créance importante aurait été perçue juste avant la fin du mandat présidentiel.



Les investigations s’inscrivent dans le cadre de plaintes déposées par la Cellule nationale de traitement des informations financières, qui enquête sur des blanchiments présumés de plus de 125 milliards de francs CFA.



Ces révélations soulèvent de nombreuses interrogations sur la gestion des fonds publics et les éventuelles dérives associées à la location de véhicules de luxe pour des usages gouvernementaux.