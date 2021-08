Revue de presse Afghanistan des Talibans

Boris Johnson déclare que les talibans seront "jugés sur leurs actes".



Boris Johnson a déclaré aujourd'hui aux députés que les talibans "seront jugés sur leurs actes et non sur leurs paroles" et a nié que le Royaume-Uni n'était pas préparé aux événements qui se déroulent en Afghanistan.



En ouvrant le débat d'urgence aujourd'hui, il a déclaré qu'il n'était pas vrai de dire que le Royaume-Uni "n'avait pas prévu cela" et a déclaré que les nations occidentales n'avaient pas d'autre choix que de "se retirer" du pays.



Le leader du parti travailliste, Sir Keir Starmer, s'est montré très critique à l'égard du Premier ministre et a déclaré que son jugement était "épouvantable" et qu'il y avait eu "un échec de la préparation".



L'ancienne première ministre Theresa May a déclaré que la crise dans la région avait été un "revers majeur" pour la politique étrangère britannique. Elle a ajouté : "Nous nous vantons d'une Grande-Bretagne globale, mais où est la Grande-Bretagne globale dans les rues de Kaboul ?".



Cette déclaration intervient alors que les hauts responsables talibans seraient revenus en Afghanistan et devraient arriver dans la capitale Kaboul plus tard dans la journée ou demain.



Le mollah Abdul Ghani Baradar, co-leader du groupe, est revenu dans le pays avec sa délégation mardi à l'aéroport de Kandahar et est largement pressenti pour devenir le prochain dirigeant du pays.



La BBC rapporte que d'autres dirigeants talibans ont également commencé à revenir dans le pays depuis le Qatar où ils étaient en exil.



Les talibans : Qui sont-ils, qui sont leurs chefs et que veulent-ils ?



L'Afghanistan est de nouveau en proie à l'agitation après que des combattants talibans ont repris la capitale Kaboul dimanche, déclarant que le pays était redevenu un "émirat islamique" après que le président Ashraf Ghani a abandonné le palais présidentiel et s'est enfui au Tadjikistan.



L'opération a suivi de près le retrait des troupes américaines du pays le mois dernier sur ordre de Joe Biden, près de 20 ans après que l'armée américaine ait chassé la même faction de Kaboul au début de la guerre contre le terrorisme menée par George W. Bush en réponse au 11 septembre 2001.



Joe Biden a exprimé sa détermination à ne pas confier la responsabilité du maintien de l'ordre en Afghanistan à un cinquième commandant en chef à l'issue de son propre mandat dans le bureau ovale et a fait confiance à l'armée afghane, dans laquelle les États-Unis ont investi près d'un billion de dollars en deux décennies, pour maintenir les talibans à distance.

Comment rompre avec quelqu'un de la bonne manière



"Le fait est que nous avons vu que cette force a été incapable de défendre le pays... et cela s'est produit plus rapidement que nous l'avions prévu", a déploré dimanche le secrétaire d'État américain Anthony Blinken.



Le secrétaire à la défense de M. Biden, Lloyd Austin, a également regretté le "manque de résistance des forces afghanes face aux talibans", un constat qu'il a jugé "extrêmement déconcertant" lors d'un appel avec des chefs militaires, selon CNN.



Afghanistan : Les talibans confisquent les armes des civils parce qu'ils n'en ont "plus besoin".



Les civils afghans sont dépouillés de leurs armes parce qu'ils se "sentent en sécurité" et n'en ont plus besoin, selon les Talibans.



Un porte-parole des talibans a déclaré que ses combattants ont confisqué des armes dans la capitale Kaboul, qui est tombée aux mains du groupe extrémiste dimanche.



"Nous comprenons que les gens gardaient des armes pour leur sécurité personnelle", a déclaré le porte-parole. "Nous ne sommes pas là pour faire du mal à des civils innocents".



Ces commentaires sont intervenus alors que des images de l'aéroport de Kaboul montraient le chaos qui régnait lorsque des personnes tentaient de monter à bord des avions pour échapper au groupe islamiste, certaines s'accrochant à un avion militaire américain.



Au moins sept personnes seraient mortes et une vidéo partagée sur les médias sociaux semble montrer des personnes tombant de l'avion C-17 américain au moment de son décollage.



Les talibans confisquent les armes des civils parce qu'ils n'en ont "plus besoin".



Les civils afghans sont dépouillés de leurs armes parce qu'ils se "sentent en sécurité" et n'en ont plus besoin, selon les Talibans.



Un porte-parole des talibans a déclaré que ses combattants ont confisqué des armes dans la capitale Kaboul, qui est tombée aux mains du groupe extrémiste dimanche.



"Nous comprenons que les gens gardaient des armes pour leur sécurité personnelle", a déclaré le porte-parole. "Nous ne sommes pas là pour faire du mal à des civils innocents".



Ces commentaires sont intervenus alors que des images de l'aéroport de Kaboul montraient le chaos qui régnait lorsque des personnes tentaient de monter à bord des avions pour échapper au groupe islamiste, certaines s'accrochant à un avion militaire américain.



Au moins sept personnes seraient mortes et une vidéo partagée sur les médias sociaux semble montrer des personnes tombant de l'avion C-17 américain au moment de son décollage.



Les civils afghans sont dépouillés de leurs armes parce qu'ils se sentent désormais "en sécurité" et n'en ont plus besoin, a affirmé le Tablian.



Un porte-parole des talibans a déclaré que leurs combattants ont confisqué des armes dans la capitale Kaboul, qui est tombée aux mains du groupe extrémiste dimanche.



"Nous comprenons que les gens gardaient des armes pour leur sécurité personnelle", a déclaré le porte-parole. "Nous ne sommes pas là pour faire du mal à des civils innocents".