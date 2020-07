Commerces et services Rhinoplastie non chirurgicale La Rhinoplastie peut être chirurgicale ou pas ? Sachez en plus en lisant notre article !







La rhinoplastie non chirurgicale est un traitement de médecine esthétique peu invasif et présente donc, par rapport à une rhinoplastie classique, beaucoup moins de risques, de contre-indications et de complications ; cependant, le rinofiler n'est utile que dans certains cas. En particulier, le traitement est destiné uniquement à des fins esthétiques pour la correction temporaire de défauts spécifiques tels qu'une bosse prononcée ou un nez tombant. Une rhinoplastie classique, si elle est associée à des techniques de septoplastie, peut contribuer à la correction de défauts à la fois esthétiques et fonctionnels, permettant de restaurer la fonction respiratoire naturelle et en même temps de corriger les imperfections de la cloison qui compromettent l'harmonie d'un visage. La dernière différence entre les deux procédures est la durée des résultats. Si, d'une part, la chirurgie du nez permet d'obtenir un résultat à long terme, dans le cas du nasofiller, les effets du traitement sont temporaires et variables selon le produit utilisé et la capacité de l'organisme du patient à réabsorber la substance.





LES INDICATIONS DE TRAITEMENT



Les défauts qui peuvent être corrigés efficacement par une rhinoplastie non chirurgicale sont :



la présence de la bosse à l'arrière du nez ; dans ce cas, on procède à une infiltration de substances de remplissage juste au-dessus et juste en dessous, de manière à rendre la ligne de profil du nez plus droite, cachant ainsi le défaut structurel.



la pointe du nez qui tend vers le bas, légèrement tombante ; dans ce cas, une petite quantité de produit de remplissage injectée sur la pointe peut donner au nez un aspect ascendant,



le bout du nez trop vers le haut ; dans ce cas, l'injection de botulinum à la base du nez entraîne l'abaissement du bout.



le nez enfoncé entre les yeux ; dans ce cas, on procède à l'infiltration, l'infiltration se faisant à cet endroit précis, ce qui diminue l'entité de la dépression. Cela s'applique également à tout autre type de dépression qui peut être présent sur le nez, par exemple à la suite d'un traumatisme ou même d'une rhinoplastie.







Il n'est pas indiqué d'utiliser ce traitement lorsque le problème réside dans la taille excessive du nez plutôt que dans la régularité de sa forme, ou lorsque les deux choses sont concomitantes, car la seule façon dont cette technique peut corriger le défaut est de remplir certains points et d'augmenter ainsi le volume réel du nez.





LE TRAITEMENT



Étant un traitement totalement non invasif, la rhinoplastie non chirurgicale est effectuée dans une clinique ambulatoire. La durée d'une séance médicale est assez courte : environ une heure, parfois même moins, selon le type de retouche. Il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser un anesthésique, mais il pourrait être utilisé dans des cas spécifiques de patients particulièrement sensibles et serait, de toute façon, un anesthésique local. Dans certains cas, madico peut juger opportun de procéder à des séances mensuelles pour obtenir un résultat plus durable et plus complet.





POST-TRAITEMENT



Une fois la procédure terminée, le résultat sera immédiatement visible. Il n'est pas nécessaire de recourir à des pansements et à des patchs, comme dans le cas d'une rhinoplastie classique, et vous n'aurez pas non plus à faire face à des ecchymoses et à des gonflements après l'opération. Il n'y a donc pas besoin de convalescence. De plus, il n'est pas nécessaire de prendre des précautions particulières : il suffit d'éviter d'exposer son nez aux traumatismes locaux.





CONTRE-INDICATIONS ET RISQUES



Le traitement est contre-indiqué dans les cas de maladies auto-immunes. Ils impliquent une réponse excessive du système immunitaire aux infiltrations de produits de remplissage, considérés comme un corps étranger au système, et donc un risque élevé de rejet. La présence de maladies du système conjonctif et de défauts du collagène sont également des contre-indications pertinentes. Une fois l'absence de ces conditions établie, le professionnalisme du médecin sera suffisant, et toujours nécessaire, pour réduire les risques au minimum.





LA DURÉE DES RÉSULTATS



Cet aspect dépend du type de mastic utilisé. Vous pouvez choisir d'utiliser des charges résorbables ou non résorbables. Les charges absorbables, telles que l'acide hyaluronique, ont une durée de vie limitée. Cela signifie qu'une fois réabsorbé, l'effet s'estompe et le traitement peut être répété. La durée varie généralement de 12 à 18 mois, selon les personnes. Un aspect positif de l'utilisation de ces substances est la possibilité, si le résultat n'est pas celui escompté ou si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le changement de votre apparence, d'attendre simplement de revenir à l'état initial. Un autre aspect à prendre en compte est la plus grande sécurité de ce type de substances par rapport aux substances non absorbables.





AVANTAGES



À ce stade, les avantages de la rhinoplastie non chirurgicale semblent évidents ; compte tenu des cas limités dans lesquels elle peut être utilisée efficacement, le traitement :



comporte beaucoup moins de risques et d'inconfort que la rhinoplastie chirurgicale. La rhinoplastie chirurgicale, étant une véritable chirurgie, a un certain nombre d'implications :



les risques, tels que ceux d'infection, de malformation, de saignement, etc.. ;



les effets secondaires, c'est-à-dire la douleur, les ecchymoses, les gonflements, même s'ils sont tous des passagers ;



le temps nécessaire à l'intervention elle-même, qui est généralement effectuée en chirurgie de jour mais qui, dans les cas plus complexes, peut nécessiter une ou deux nuits d'hospitalisation ;



les effets sur l'activité quotidienne de la personne. En effet, en cas d'intervention chirurgicale, des jours, parfois même des semaines, sont nécessaires après l'opération pour reprendre les activités quotidiennes en toute liberté.



Avec la rhinoplastie non chirurgicale, tous ces aspects disparaissent, car elle est très peu invasive. Ainsi, dès les premières heures suivant le traitement, vous pouvez reprendre votre vie quotidienne, vous n'avez pas besoin de porter un pansement sur le nez et il n'y a pas de signes particulièrement visibles du traitement.



Comme il est possible d'utiliser des substances de remplissage résorbables, il peut être utilisé utilement pour "essayer" une modification de l'apparence de votre nez, puis, en cas de résultat satisfaisant, pour une rhinoplastie classique pour un résultat permanent.







