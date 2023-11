Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Rhinoplastie non médicale, le Dr Grept Locher de Genève réponds à nos questions

Le nez est une partie du corps cruciale pour la structure du visage et certaines conditions peuvent le rendre mal aligné ou tordu dans certains cas. Les bosses du nez sont particulièrement fréquentes et constituent une raison pour laquelle les gens cherchent à subir une rhinoplastie (chirurgie du nez). Vous en saurez plus sur la rhinoplastie médicale en lisant notre article !





Réponses aux questions les plus courantes sur la rhinoplastie non chirurgicale

Si la chirurgie du nez est une pratique courante, une autre option à envisager est la rhinoplastie non chirurgicale. Pour vous aider à en savoir plus sur cette procédure, nous avons établi une liste de réponses aux questions les plus courantes qui nous sont posées.



Qu'est-ce qu'une rhinoplastie non chirurgicale ?

Une rhinoplastie non chirurgicale est un traitement qui n'implique aucune chirurgie physique. Elle diffère donc d'une rhinoplastie classique, qui consiste à retirer la peau pour modifier les tissus sous-jacents. Dans le cadre d'une rhinoplastie non chirurgicale, un produit de comblement dermique est injecté dans le nez afin d'obtenir divers résultats positifs. Cela va d'une arête nasale redressée à la dissimulation des bosses du nez.

Quels sont les avantages d'une rhinoplastie non chirurgicale ?

• DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

La procédure garantit des résultats rapides et durables. Que vous souhaitiez modifier l'arête de votre nez ou la rendre plus petite, il existe un large éventail de modifications possibles. Si vous prenez des photos de la rhinoplastie non chirurgicale avant et après l'intervention, vous verrez immédiatement les changements.

• NON-INVASIF

L'un des principaux avantages d'une intervention non chirurgicale sur le nez est qu'il s'agit d'une procédure non invasive. Il n'y a pas de couteau et vous n'avez pas besoin d'être anesthésié. Vous n'aurez donc pas besoin d'une longue période de convalescence.

• À LA POINTE DES PROCÉDURES COSMÉTIQUES SÛRES

Les interventions non chirurgicales sur le nez sont réalisées par des experts en cosmétique qui utilisent les meilleures pratiques et les équipements les plus récents du secteur. Cela réduit également le risque de complications pendant le traitement et garantit qu'il n'y aura pas de dommages.

• COMPLÈTEMENT RÉVERSIBLE

Vous souhaitez revenir sur votre intervention non chirurgicale sur le nez ? Aucun problème. Le produit de comblement dermique est fabriqué à partir d'acide hyaluronique, un composé naturel du corps humain, qui peut être dissous à l'aide d'un autre composé appelé hyaluronidase.

• RENTABILITÉ

Par rapport à une rhinoplastie traditionnelle, la rhinoplastie non chirurgicale offre une amélioration cosmétique d'apparence plus naturelle, qui peut être ajustée en fonction de vos préférences et créer une forme plus définie.

La rhinoplastie non chirurgicale est-elle douloureuse ?

Bien que le nez soit une zone sensible, vous pouvez être certain que la rhinoplastie non chirurgicale ne sera pas douloureuse. Les produits de comblement dermique contiennent généralement un anesthésique intégré, et on utilise toujours une crème anesthésiante en prenant toutes les précautions nécessaires pour offrir aux patientes l'expérience la moins invasive et la plus agréable possible.



Y a-t-il des effets secondaires ?

Bien qu'une intervention non chirurgicale sur le nez soit une procédure extrêmement sûre, il existe toujours un petit risque de complications, mais elles sont relativement mineures et devraient disparaître en quelques jours ou semaines.

Les effets secondaires possibles sont les suivants

• Un gonflement Temporaire

• Ecchymoses autour du point d'injection

• Nausées



Combien de temps dureront les résultats de ma rhinoplastie non chirurgicale ?

L'intervention non chirurgicale consiste en une procédure de 15 minutes et les résultats durent jusqu'à 12 mois.



Existe-t-il des alternatives non chirurgicales à la rhinoplastie ?

La réponse courte est que oui, il existe des alternatives, mais elles sont très limitées dans ce qu'elles peuvent accomplir. La plupart des prestataires proposant une "rhinoplastie non chirurgicale" utilisent des produits de comblement dermiques pour ajuster la forme du nez. Comme les produits de comblement ne peuvent qu'ajouter du volume au nez, ils ne sont utiles que dans certains cas : pour

• redresser un nez en pente de ski,

• camoufler une petite bosse ou améliorer une légère asymétrie.

Notez que les résultats ne dureront qu'un an environ, après quoi vous pourrez répéter le traitement.

Si une rhinoplastie non chirurgicale peut, dans certains cas, être un bon moyen d'"essayer" une nouvelle forme de nez, une rhinoplastie chirurgicale est le seul moyen de garantir des résultats durables ou de procéder à des modifications soustractives, ce que la majorité des personnes souhaitent dans le cadre de leur plan de remodelage du nez. De nombreux chirurgiens plasticiens proposent une imagerie par ordinateur pour vous aider à visualiser votre nouveau nez avant de vous engager dans une intervention chirurgicale.



Posez plus de questions, obtenez plus de réponses !

Marcia Parisis

Marcia Parisis









