Rhinoplastie, opération du nez à Paris

C'est une chirurgie qui sert à remodeler le nez et parmi toutes les chirurgies plastiques, c'est certainement l'une des plus courantes. La rhinoplastie peut augmenter ou diminuer la taille du nez, modifier la forme de la pointe ou du dos, réduire la largeur des narines ou modifier l'angle entre le nez et la lèvre supérieure. Elle peut également corriger un défaut présent depuis la naissance ou dû à un traumatisme. Il peut aider à résoudre lesproblèmes respiratoires.







LES MEILLEURS CANDIDATS POUR LA RHINOPLASTIE

Une intervention de rhinoplastie peut améliorer l'apparence et augmenter la confiance ensoi et vise à rendre les traits plus harmonieux. Avant de décider de se faire opérer, le chirurgien évalue soigneusement les attentes du patient et en discute avec lui. Les meilleurs candidats à l'opération sont les personnes qui souhaitent une amélioration esthétique et dont les attentes sont réalistes. Ceux qui sont en bonne santé, psychiquement stables, seront d'excellents candidats. L'âge du patient doit également être pris en compte. De nombreux chirurgiens préfèrent ne pas opérer les sujets trop jeunes avant qu'ils n'aient terminé leur croissance (vers 14 ou 15 ans pour les filles, un peu plus tard pour les garçons).



PLANIFICATION DE LA CHIRURGIE

Un dialogue ouvert entre le patient et le chirurgien est extrêmement important. Lors de la première visite, le chirurgien demandera au patient comment il aimerait avoir le nez, évaluera les caractéristiques du visage et du nez, puis discutera des résultats qui peuvent être obtenus. Il décrira également comment des facteurs tels que la structure de l'os et du cartilage nasal, la forme du visage, l'épaisseur de la peau et l'âge peuvent influencer les résultats de la chirurgie. Le chirurgien vous expliquera également les techniques et le type d'anesthésie que vous choisirez. La plupart des polices d'assurance ne couvrent pas la chirurgie esthétique ; toutefois, si la chirurgie est pratiquée à des fins reconstructives, pour corriger une déviation septale ou une déformation due à un traumatisme, l'assurance peut en rembourser les coûts. Il est important que le chirurgien sache si le patient a déjà subi une rhinoplastie ou s'il a subi un traumatisme nasal au cours des dernières années.



ANESTHESIE

La rhinoplastie peut être pratiquée sous anesthésie locale ou générale, le choix sera fait en fonction du type d'opération et des préférences du patient et du chirurgien. En cas d'anesthésie locale, il est habituel de mettre le patient sous un léger sédatif. Pendant l'opération, il sera éveillé mais détendu et sera insensible à la douleur. Sous anesthésie générale, le patient sera endormi pendant toute l'opération.



INTERVENTION

Une rhinoplastie dure environ 2 heures, mais les techniques plus complexes peuvent prendre plus de temps. Pendant l'opération, la peau du nez est séparée des supports osseux et cartilagineux, qui sont ensuite remodelés à la forme souhaitée. À la fin de l'opération, la peau est repositionnée sur le nouveau support osseux et cartilagineux. De nombreux chirurgiens plastiques pratiquent la rhinoplastie par des incisions faites à l'intérieur des narines. D'autres préfèrent une technique "ouverte", surtout dans les cas les plus compliqués. Cette procédure nécessite une petite incision à travers la columelle(la structure verticale qui sépare les narines). À la fin de l'intervention, un plâtre est appliqué pour maintenir le nez dans sa nouvelle forme. Parfois, des tampons spéciaux sont appliqués à l'intérieur des cavités nasales pour maintenir la cloison (la paroi séparant les deux cavités nasales) dans l'axe.



APRÈS LA CHIRURGIE

Après l'opération, surtout pendant les 24 premières heures, le visage sera gonflé, le nez sera douloureux et des maux de tête pourront apparaître. Dans ce cas, des analgésiques seront administrés. Pour le premier jour, il est conseillé de rester au lit la tête haute. Le gonflement et les ecchymoses autour des yeux vont d'abord augmenter, pour atteindre un maximum au bout de 2 ou 3 jours. Les compresses froides réduisent le gonflement et soulagent. La plupart des gonflements et des ecchymoses disparaîtront en deux semaines environ (un léger gonflement persistera pendant plusieurs mois). Dans les premiers jours suivant l'opération, il est normal de constater un léger saignement des narines et de sentir le nez bouché pendant plusieurs semaines. Le chirurgien conseillera de ne pas se moucher pendant environ 8 jours, c'est-à-dire pendant la période de cicatrisation des tissus. Si des écouvillons nasaux ont été appliqués, ils seront retirés au bout de quelques jours et vous vous sentirez beaucoup mieux. Le plâtre nasal est remplacé au bout de 5 jours après l'opération et il est complètement retiré au bout de 10 jours.



RETOUR À LA VIE NORMALE

La plupart des patients ayant subi une rhinoplastie peuvent retourner à l'école ou reprendre un travail sédentaire après 8 jours d'opération, mais ce n'est qu'après plusieurs semaines qu'ils pourront reprendre leur vie normale. Le chirurgien donnera plus d'indications afin qu'ils puissent progressivement reprendre leurs activités normales. Les suggestions sont les suivantes : évitez les sports lourds et les efforts physiques (ils peuvent augmenter la pression sanguine) pendant au moins 2 ou 3 semaines. Évitez de vous cogner, de vous frotter ou d'exposer votre nez au soleil pendant 8 semaines. Vous pouvez utiliser des lentilles de contact dès que vous en avez envie, mais vous ne pourrez pas utiliser de lunettes, de lunettes de soleil ou de verres correcteurs tant que le plâtre n'aura pas été enlevé. Mais même dans ce cas, les lunettes devront être fixées au front avec un sparadrap pendant encore 6 ou 7 semaines, jusqu'à ce que le nez soit complètement guéri. Le chirurgien prendra plusieurs rendez-vous pour les contrôles postopératoires et vérifiera l'évolution de la guérison. Si, entre deux rendez-vous, vous ressentez un malaise ou si vous souhaitez obtenir des précisions sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, n'hésitez pas à appeler le médecin.



LE NOUVEAU REGARDD

ans les premiers jours suivant l'opération, lorsque votre visage est meurtri et gonflé, il est facile d'oublier que vous aurez bientôt meilleure mine. En fait, de nombreux patients sont déprimés pendant un certain temps après l'opération. C'est parfaitement normal et compréhensible. Cette période passera. Jour après jour, le nez sera plus beau et l'esprit s'améliorera avec lui. Cependant, la guérison est un processus lent et progressif et un léger gonflement peut persister pendant des mois, surtout dans la pointe. Dans certains cas, les résultats de la rhinoplastie peuvent n'apparaître qu'après un an ou plus. Après l'opération, des réactions inattendues de la part de la famille ou des amis peuvent être observées. Ils peuvent dire qu'ils ne remarquent aucune différence dans la forme du nez. Les parents peuvent ne pas accepter le fait que les défauts caractéristiques de la famille ont été modifiés. Ce qui compte, c'est que le patient ait atteint ses objectifs. L'opération sera alors considérée comme un succès.



COMPLICATIONS possibles

La rhinoplastie n'est pas une opération simple, mais elle est tout à fait sûre lorsqu'elle est pratiquée par un chirurgien plastique qualifié. Cependant, comme dans toute opération chirurgicale, des complications ou des réactions à l'anesthésie sont possibles. Les risques sont grandement réduits si vous suivez scrupuleusement les instructions du chirurgien avant et après l'opération. Après l'opération, de petites taches rouges peuvent apparaître à la surface de la peau en raison de la rupture des capillaires, qui, dans certains cas seulement, ne disparaissent pas. Cette complication se produit dans de très rares cas. En ce qui concerne les cicatrices, lorsqu'une rhinoplastie est réalisée avec une technique traditionnelle (de l'intérieur du nez), il n'y a pas de cicatrices visibles ; lorsque, en revanche, une technique "ouverte" est réalisée ou que l'ouverture des narines est modifiée pendant l'opération, il y a de petites cicatrices à la base du nez, généralement non visibles. Dans environ 1 cas sur 10, une deuxième intervention peut être nécessaire pour corriger une petite déformation. Ces cas ne sont pas prévisibles, même lorsque les patients sont opérés par des chirurgiens expérimentés. La deuxième chirurgie corrective est généralement pratiquée en ambulatoire.



