Royaume-Uni/ Covid-19 : le variant Omicron a fait un premier mort

Ce combat contre le covid-19 semble un piège sans fin. Plus on s’approche d’une victoire, subitement on remarque une autre forme de la bataille. Du variant Delta, nous passons au variant omicron. On ne pouvait imaginer un recul avec les vaccins qui donnaient de l’espoir à l’humanité.





Un mort causé par le variant Omicron C’est désormais une réalité. De l’Afrique du sud où ce variant a été découvert, il est en train de gagner du terrain. Le premier ministre britannique a reconnu l’enregistrement d’un premier cas de décès sur son territoire. Pourtant, il semblait tout confiant il y a quelques jours. On dirait une histoire qui se répète avec lui. Boris Johnson au début de la pandémie ne présentait aucun signe d’inquiétude jusqu’au jour où il fut contaminé. C’est apparemment ce qui se répète avec le variant Omicron qui devient dangereux selon lui lorsque son pays enregistre un premier mort

La situation sanitaire du pays de Boris Johnson C’est l’un des pays ayant payé le grand prix dans cette pandémie. On estime à environ 146.000 décès enregistrés depuis l’arrivée de la pandémie. Aujourd’hui, les statistiques de santé publique parlent de 50 000 cas de contaminations chaque jour. Cela est énorme pour un pays qui compte environ 66 000 000 d’habitants. Les autorités avaient déjà changé leur plan vaccinal pour mieux affronter le nouveau variant. Le nouveau plan vaccinal envisage faire un rappel de dose à tous les citoyens qui ont au moins 18 ans avant l’année prochaine 2022.



Le premier ministre souhaite au moins 1 000 000 de doses par jour, nombre qui n’est pas encore atteint. Les cas d’hospitalisations dus au variant Omicron sont nombreux. Le décès enregistré confirme l’urgence de la situation. Boris Johnson est déterminé plus que jamais à convaincre la population à prendre une troisième dose. C’est le seul moyen actuellement pour affronter ce variant Omicron.

La forte mobilisation pour une troisième dose Tout le pays est en alerte pour une dose de rappel : la troisième. On peut remarquer de long files d’attentes devant les centres de vaccination. Les autorités se trouvent dans l’obligation de multiplier les centres de vaccination et de faire prolonger les horaires. Ce sont des mesures exceptionnelles pour pouvoir faire face à la grande demande d’une part et l’urgence d’autre part. Londres signale que 40% des cas de contamination qu’elle enregistre sont dus au variant Omicron. Le premier ministre s’attend au pire les jours à venir si rien n’est fait pour mettre la population en sécurité. A lire également: La suisse s’engage pour l’avenir des enfants du Sénégal

Frank Robin

