Russie : un homme qui se prend pour "Jésus" est arrêté

Arrêté par les forces spéciales russes, Vissarion de son vrai nom Sergueï Torop était à la tête d’une secte constituée de milliers de disciples dont il est le guide spirituel. Sergueï est un ancien policier avant de fonder sa secte en 1991. Le lieu culte est installé dans une bourgade construite dans la forêt par les fidèles dans le district de Kourgan, dans la région sibérienne de Krasnoïarsk.



Lors d’une opération codirigée par les services spéciaux à savoir FSB, ex-KBG et le ministère de l’intérieur, le Jésus de Sibérie a été arrêté avec ses collaborateurs Vadim Redkine et Vladimir Vedernikov selon le puissant Comité d’enquête russe. Sergueï et ses complices sont accusés d’avoir utilisé la secte pour extorquer de l’argent à leurs disciples, d’avoir exercé des "violences psychologiques", des actions qui ont entraîné des séquelles sur l’état sanitaire de leurs fidèles.



En effet, Vissarion a rassemblé tous ses fidèles dans une zone isolée de la Sibérie pour constituer en quelque sorte l’Arche de Noé. D’après ses propos, il veut les sauver d’un supposé « cataclysme » que l’homme aurait provoqué. Sa secte « Eglise du Dernier Testament » n’était pas pour autant coupée du monde car elle accueillait régulièrement la presse. La renommée de Vissarion s’étend par de là la frontière russe ? Ces fidèles viennent aussi de l’Europe Occidentale. Dans cette marche vers l’Arche de Noé, les disciples de Vissarion vivent en communion avec la nature