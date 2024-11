SDF tué par un parpaing à Lyon : Arrestation d'un homme à Toulon, soupçonné de plusieurs crimes et agressions

Lors de son interpellation, les agents ont découvert que cet homme correspondait au profil d’un individu recherché pour des attaques similaires, notamment pour une agression brutale survenue à Rotterdam, aux Pays-Bas, où un sans-abri a été violemment frappé avec un parpaing. Cet incident avait été enregistré par des caméras de surveillance, et les images, largement diffusées aux Pays-Bas, ont permis d’identifier le suspect, qui avait ensuite quitté Rotterdam en train pour rejoindre Bruxelles.





D’origine camerounaise, le suspect, nommé Levis E., faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Il est visé pour plusieurs homicides à Évry, Strasbourg, Dijon, et Lyon, ainsi que pour une agression à Rotterdam. Son arrestation met fin à une traque qui a suscité une vive inquiétude en raison de la violence de ses actes et de la répétition d’un même mode opératoire : l’utilisation de parpaings pour infliger des blessures mortelles. À Lyon, où le corps d’un sans-abri moldave a été retrouvé lundi matin avec une blessure à la tête, un parpaing ensanglanté a été découvert à proximité, corroborant l’hypothèse d’une série d’agressions similaires.



Au moment de son arrestation, le suspect a tenté de se faire passer pour un simple passager sans billet. Toutefois, après une vérification sur le fichier des personnes recherchées, les autorités ferroviaires ont rapidement identifié son lien avec le mandat d’arrêt d’Évry, émis par un juge d’instruction. Le procureur de Toulon, Samuel Finielz, a confirmé que le suspect avait été placé en rétention et devrait être transféré à Évry pour la suite de l’instruction.