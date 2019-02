Samsung Fold n'est pas le seul mobile pliable du marché

Le premier smartphone véritablement identifié comme étant pliable est entré sur le marché en novembre 2018 avec le lancement du FlexiPai de Royole, qui a ouvert la voie à une multitude de fournisseurs prêts à s'aventurer dans la catégorie des téléphones pliables. Maintenant rejoint par Samsung avec son Galaxy Fold dont la commercialisation est prévue pour avril 2019, de plus en plus de fournisseurs de smartphones se préparent aux premiers appareils pliables au cours des prochains mois, les smartphones pliables semblant être une tendance majeure pour 2019.



Avec des rumeurs selon lesquelles Huawei, OPPO et Motorola vont tous lancer un appareil pliable, les majors telles que LG, Vivo, Lenovo, ZTE, TCL et Xiaomi ne seront pas très loin derrière. Il reste à voir si d'autres concepts de tablette PC pliables proposés par Intel et Microsoft seront également exposés.

En effet, les mises en œuvre du pliage d' écran seront variées car il existe un certain nombre de combinaisons et de méthodes disponibles pour donner vie aux dispositifs pliables. Malgré les obstacles évidents et immédiats à leur utilisation efficace - notamment les innovations matérielles extrêmes, les expériences utilisateur fluides et optimisées et les prix élevés qui attirent l’attention - les écrans pliables vont devenir un facteur dans un futur proche, apportant de plus en plus d’innovations dans la conception des appareils.



Parallèlement, la 5G a également marqué son empreinte sur le salon Mobile World Congress (MWC) 2019. Il est prévu qu'un certain nombre de smartphones 5G seront présentés, reprenant à nouveau l'initiative de Samsung après l'annonce d'une version 5G dans son dernier line-up Galaxy S10. Alors que Samsung a peut-être eu le dessus sur ses concurrents en lice pour le label "premier sur le marché", il est prévu que Motorola, LG, Vivo et OPPO puissent également faire des annonces surprises avec les smartphones 5G. Dans l'immédiat, l'appareil le plus prometteur est un Huawei pliable et connecté 5G.



Quoi qu'il en soit, les prix des mobiles pliables et/ou connectés 5G resteront élevés quelque temps.

Article inspiré d'un post de David McQueen, directeur de recherche chez ABI Research publié sur le MWC Insider.