Se lancer dans une liposuccion ?

Pour qui la liposuccion est-elle indiquée ?

en bonne santé

avec une bonne élasticité de la peau sous réserve d'une adiposité localisée

adulte

mûr psychologiquement

Avec des attentes réalistes

Liposuccion pour un objectif esthétique

La chirurgie de remodelage corporel est l'intervention parfaite pour tous ceux, hommes et femmes, qui ont une bonne forme physique et une peau compacte et élastique mais qui ont des dépôts de graisse localisés dans certaines parties du corps qui ne peuvent être éliminés par l'alimentation ou l'exercice. Une bonne élasticité de la peau est une condition nécessaire pour cette opération car l'intervention n'agit pas sur le tonus mais sur l'accumulation de graisse sous-jacente. Il n'y a pas de limite d'âge pour ce type d'intervention, même si les personnes âgées, ayant une peau moins élastique, peuvent obtenir des résultats légèrement inférieurs. En cas de surpoids, il est conseillé de se soumettre d'abord à un régime et ensuite seulement à une intervention de liposuccion afin de laisser le temps au corps de s'adapter à la nouvelle forme prise grâce au régime.On peut donc dire que le patient idéal pour une opération de liposuccion est :L'été approche à grands pas et c'est le meilleur moment pour prendre soin de votre corps en éliminant ces coussinets haineux que vous ne voulez plus voir chaque fois que vous vous regardez dans le miroirDes centaines de milliers d'interventions de liposuccion sont pratiquées chaque année, et cette opération populaire a aidé d'innombrables patients à atteindre leurs objectifs cosmétiques. Grâce à des outils à la fine pointe de la technologie et à des techniques de pointe, une équipe chirurgicale peut rapidement enlever les poches de graisse indésirables de presque n'importe où dans le corps. Tant que vous suivez toutes nos instructions de suivi, vous pourriez récupérer complètement de la liposuccion en quelques semaines seulement, et plusieurs de nos patients maintiennent les résultats pendant des décennies.Beaucoup de programmes d'exercice et de régimes promettent des résultats étonnants, mais perdre du gras peut être un processus frustrant et chronophage. Même si vous suivez un régime extrêmement strict, cela peut prendre des années pour atteindre vos objectifs. En vieillissant, la perte de graisse ne fera que devenir plus difficile, et c'est pourquoi vous devriez envisager une liposuccion. Cette procédure est l'option parfaite pour tous ceux qui n'arrivent pas à se débarrasser des poches de graisse localisées, peu importe les efforts qu'ils déploient.Une chirurgicale peut enlever pas mal de graisse pendant cette opération, mais les patients doivent réaliser que le but premier de la liposuccion est de modeler doucement le corps. Les patients qui se rapprochent déjà de leur poids idéal obtiennent généralement les meilleurs résultats et vous devrez très probablement modifier votre mode de vie avant de subir cette chirurgie. Une fois que vous avez atteint ou presque atteint votre poids idéal, nous pouvons vous aider à éradiquer les poches de graisse qui subsistent.La grande majorité des patients se font opérer au milieu de la section. La graisse corporelle tenace a tendance à s'accumuler dans cette région du corps, et il est très difficile de se débarrasser du tissu abdominal. Cette procédure est également une bonne option pour se débarrasser des tissus graisseux dans les jambes, les fesses, le dos, les bras et le cou, entre autres.Bien avant le jour de votre opération, l'équipe en charge vous donnera des instructions complètes avant et après l'opération. Par exemple, s'en tenir à un régime alimentaire strict et à un programme d'exercice après l'intervention va amplifier les résultats et accélérer votre rétablissement.