Se refaire la poitrine, quelles solutions choisir ?

Se refaire la poitrine en chirurgie esthétique est faisable grâce à plusieurs opérations. Sachez en plus en lisant notre article du jour !





Pour les femmes, le sein est un élément essentiel de la féminité. C'est pourquoi il fait l'objet d'une attention particulière et d'interventions visant à l'"améliorer".



Quelles sont les interventions les plus demandées ?



Une femme qui a peu de seins, ou des seins tombants et vides, se sent mal à l'aise : elle a du mal à se montrer, à porter des bikinis et des hauts décolletés. Elle voit son estime de soi diminuer, ressent de la frustration et de l'insatisfaction. C'est pourquoi la mastopexie et l'augmentation mammaire figurent parmi les interventions de chirurgie esthétique les plus populaires.



Bien plus qu'une opération d'embellissement des seins, l'augmentation mammaire est plutôt une opération qui s'accompagne d'émotions, de sentiments et d'une forte composante psychologique. La femme qui choisit d'augmenter sa poitrine, ou d'améliorer son apparence, est une femme qui veut retrouver sa féminité, se sentir bien dans son corps, avoir à nouveau confiance en elle (ou avoir confiance pour la première fois). Une femme qui ne veut plus se cacher dans des vêtements amples, et qui aimerait ne pas se sentir mal à l'aise chaque fois qu'elle doit se déshabiller, pour aller à la plage ou pour des moments intimes.



Pourquoi est-il important de s'en remettre à des mains expertes ?



Le sein, c'est la féminité, c'est la fonction. Et c'est la féminité. Il n'est pas seulement destiné à l'attirance sexuelle, mais il a sa propre fonction : l'allaitement du nouveau-né. Deux aspects, donc, qui ne doivent pas s'opposer : s'il est vrai que les femmes veulent avant tout de beaux seins (hauts, fermes, proportionnés à leur physique), il est tout aussi vrai que leur fonctionnalité ne doit pas être perdue. C'est pourquoi le recours à un professionnel est nécessaire lorsqu'on choisit de subir une augmentation mammaire : il est essentiel que le chirurgien sache écouter les besoins de sa patiente, qu'il sache la conseiller et qu'il soit également un soutien psychologique.



Lorsqu'une femme n'aime pas une partie de son corps, a fortiori si cette partie est liée à sa féminité, elle a du mal à se reconnaître. Tout en souffre : son identité, ses relations interpersonnelles et professionnelles. Ainsi, la composante psychologique pour les personnes qui subissent une chirurgie d'augmentation mammaire est très forte.

josie bonet

