Le Botox est un neuromodulateur (forme de toxine botulique de type A) qui est injecté dans des zones de traitement ciblées à l'aide d'une aiguille ultrafine. Il agit en bloquant les signaux nerveux nécessaires à la contraction des muscles du visage. C'est la contraction répétitive des muscles faciaux qui provoque les rides d'expression et les ridules. Une fois injecté, le neuromodulateur détend les muscles et diminue leur mouvement pour réduire l'apparence des rides ou des ridules dans la zone concernée. Vous verrez vos résultats progressivement au cours des 3 à 7 jours suivant l'injection.Le Botox peut être utilisé pour traiter les rides et ridules sur un certain nombre de zones du visage, notamment le front, le contour des yeux (pattes d'oie) et les lignes des lèvres. Il peut être injecté pour atténuer les capitons du menton. Le Botox peut également être injecté dans les muscles de la mâchoire pour atténuer la douleur due au grincement des dents pour obtenir un effet amincissant sur la mâchoire. Certaines de ces zones de traitement peuvent être considérées comme non autorisées.Les traitements par Botox sont rapides et ne causent qu'une gêne minime. Le traitement ne nécessite ni anesthésie ni temps de récupération. De nombreuses personnes reçoivent le Botox pendant leurs heures de déjeuner et peuvent retourner au travail juste après leur rendez-vous.Le Botox est-il douloureux ?La procédure n'est pas considérée comme douloureuse. La plupart des patients signalent une brève période d'inconfort pendant l'injection, qui ne persiste pas une fois la procédure terminée.Dans combien de temps verrai-je des résultats ?Bien que l'expérience de chaque patient puisse différer, il faut généralement 3 à 5 jours pour voir les effets du Botox. Pour certains, cela peut prendre jusqu'à 2 semaines avant de constater les effets définitifs.Combien de temps dure le Botox ?Les résultats du Botox durent généralement entre 3 et 5 mois à partir de la date de l'injection. Avec le temps, le corps métabolise le Botox, ce qui entraîne un lent retour des mouvements musculaires dans la zone traitée. Les patients peuvent choisir de maintenir les résultats du Botox plus longtemps en suivant des traitements d'entretien périodiques tous les 3-4 mois.Certains patients peuvent se demander s'ils sont "trop jeunes" ou "trop vieux" pour essayer le Botox. Il n'y a pas de bon ou de mauvais âge pour commencer à utiliser le Botox. Les patients doivent être évalués et recevoir une consultation par un professionnel de la santé avant le traitement. De nombreux milléniaux commencent à utiliser le Botox dans la vingtaine, lorsqu'ils commencent à remarquer des rides et des ridules ou comme mesure préventive.Oui, le Botox est un traitement approuvé par la FDA pour inverser les rides et ridules. Cependant, les patientes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui souffrent de certaines maladies neurologiques ne devraient pas recevoir de traitement au Botox.Une semaine avant le traitement, la plupart des médecins conseillent aux patients d'arrêter de consommer de l'alcool ou de prendre des médicaments ou des suppléments qui fluidifient le sang, comme l'aspirine, l'ibuprofène, le Gingko Biloba ou le Ginseng. Cela aidera à minimiser les ecchymoses après la procédure.Les effets secondaires d'un traitement au Botox peuvent inclure des ecchymoses, un gonflement, une rougeur ou une sensibilité autour du site d'injection, qui disparaîtront tous sans intervention après quelques jours ou une semaine.En savoir plus : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/comblement-des-rides/