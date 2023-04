Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Se refaire les seins ? Pourquoi les femmes le veulent ?

La décision de faire refaire ses seins est très personnelle et peut avoir différentes raisons. Pour beaucoup de femmes, la poitrine est un symbole de féminité, de maternité et de sensualité, et représente un atout physique important. Cependant, pour d'autres femmes, les seins peuvent représenter un complexe. Les raisons les plus courantes pour se faire refaire les seins sont de restaurer des seins tombants après une grossesse ou une perte de poids importante, ou après un allaitement. En outre, la forme et la taille du sein peuvent changer avec l'âge et la prise de poids, entraînant des changements physiques qui peuvent affecter l'estime de soi.



La chirurgie mammaire est l'une des interventions les plus courantes dans le domaine de la chirurgie plastique et peut être pratiquée pour diverses raisons. Certaines femmes peuvent changer de taille en raison d'une grossesse ou de l'allaitement, tandis que d'autres souhaitent améliorer la taille ou la forme de leurs seins. Reconstruction mammaire La reconstruction mammaire est le processus de reconstruction d'un sein qui a été enlevé à la suite d'une maladie ou d'un traumatisme. La reconstruction mammaire peut être réalisée en même temps que la mastectomie ou après celle-ci.

L'objectif de la reconstruction mammaire est de créer un monticule mammaire esthétiquement plaisant qui vous donne une apparence et une sensation naturelles. Dans certains cas, elle peut également être utilisée pour améliorer la symétrie si votre autre sein a été affecté par le traitement du cancer. Il existe plusieurs options pour reconstruire vos seins, notamment poitrine plate (pas de reconstruction) Réduction mammaire La réduction mammaire est une intervention chirurgicale qui vise à diminuer la taille des seins. Cette intervention peut s'avérer utile si vous avez de gros seins et que vous les trouvez inconfortables ou gênants, par exemple parce qu'ils vous empêchent de faire de l'exercice ou de porter certains vêtements.

L'opération peut être réalisée avec ou sans implants, en fonction de vos besoins et de vos préférences. Elle est généralement réalisée sous anesthésie générale, mais une anesthésie locale peut être utilisée à la place si votre médecin le demande. L'opération dure en moyenne deux heures et consiste à retirer l'excès de peau autour de chaque sein avant de refermer les incisions restantes à l'aide de points de suture (sutures).

Après l'opération, vous devrez vous reposer au lit pendant au moins 24 heures avant de pouvoir à nouveau bouger librement - cela permettra de réduire l'enflure et les ecchymoses tout en atténuant la douleur ! Lifting des seins Le lifting mammaire est une intervention qui vise à raffermir et à remonter les seins. Elle peut être pratiquée sur des femmes de tous âges, mais il s'agit d'une intervention chirurgicale importante, à laquelle il est donc important de se préparer.

Une intervention chirurgicale majeure comme celle-ci comporte des risques, mais si vous êtes en bonne santé et que vous avez des attentes réalistes quant à votre nouvelle apparence après l'opération, il ne devrait pas y avoir de problèmes de convalescence ou d'autres problèmes liés à l'augmentation de la taille de vos seins. Augmentation mammaire L'augmentation mammaire est une intervention chirurgicale au cours de laquelle des implants mammaires sont utilisés pour augmenter la taille des seins d'une femme. L'opération peut être réalisée avec différents types d'implants, notamment le gel de silicone, le sérum physiologique et le gel de silicone de haute qualité.

Les matériaux utilisés pour les implants comprennent le gel de silicone, le sérum physiologique et le gel de silicone de haute qualité. Les implants mammaires remplis de gel de silicone sont disponibles depuis la fin des années 1960 et sont de loin le type d'implant le plus utilisé aujourd'hui, car ils ont un aspect et une sensation plus naturels que d'autres types d'options de chirurgie d'augmentation mammaire. Toutefois, de nombreux débats ont eu lieu sur la question de savoir si ces implants devraient être retirés du marché en raison de leur lien avec des maladies du tissu conjonctif telles que le syndrome de fibromyalgie (SFM) ou la polyarthrite rhumatoïde (PR). Lipofilling des seins Le lipofilling consiste à utiliser de la graisse obtenue par liposuccion pour améliorer ou restaurer la forme et le volume de vos seins. Cette procédure est réalisée à l'aide d'une centrifugeuse, qui sépare la graisse des autres tissus et des composants sanguins. La graisse est ensuite injectée dans chaque sein par de petites incisions pratiquées sous anesthésie locale (engourdissement).

L'opération peut être pratiquée en toute sécurité dans les cas où une mastectomie ou une radiothérapie a endommagé la peau et les tissus sous-jacents, ainsi que dans les cas où il ne reste pas suffisamment de tissus naturels après un traitement anticancéreux pour procéder à une reconstruction à l'aide d'implants ou d'une autre méthode. Elle peut également être utilisée pour corriger une asymétrie des seins due à une perte de poids ou à une grossesse, ou un affaissement des seins suite à une prise de poids plus tard dans la vie.

josie bonet

