Séance voyance amoureuse

Les petites querelles qui tuent le couple

Tu as raison ? Et alors ?

Conseils pour lui

Comment lui faire comprendre qu'elle vous plaît ?

Souvent, ce sont précisément les petites querelles quotidiennes, les petites habitudes de chacun qui dérangent l'autre qui détériorent la relation. Souvent, en effet, d'une petite querelle naît quelque chose de grave qui envenime la relation jusqu'à la faire dégénérer.Voici donc quelques conseils pratiques pour ne pas gâcher votre relation au fil du temps. Attention, ces conseils sont utiles, que vous soyez dans une relation pas encore très mûre, qui vient de s'épanouir, ou que vous soyez ensemble depuis des années et des années. Comme dans : mieux vaut être toujours prêt, tant dans les amours de longue durée que pour les relations nouvellement formées.Presque toutes les fois où nous nous disputons, nous prétendons toujours que la raison est de notre côté, peut-être pas à 100%, mais 50% ou 60% suffisent pour nous empêcher de reconnaître nos erreurs et de nous excuser si nous adoptons des attitudes qui irritent notre partenaire. Eh bien, nous ne devons pas laisser ce pourcentage nous surclasser et nous rendre arrogants aux yeux de notre partenaire. En bref, si nous nous disputons souvent, même si nous avons raison, nous devons aussi faire des compromis. Essayez de comprendre pourquoi votre partenaire nous retient et quelles sont ses raisons. En bref, rencontrez l'autre à mi-chemin.En particulier pour les hommes, il est bon de savoir ce qu'il faut savoir pour ne pas heurter la sensibilité des femmes, mais surtout pour traiter les femmes comme elles espèrent être traitées. Tout d'abord, parlez de vous. Les femmes n'aiment pas jouer les détectives et découvrir pourquoi vous soufflez le soir ou pourquoi vous n'êtes pas d'humeur habituelle. Apprenez à vous confier à votre partenaire, cela ne peut que vous faire du bien. Non seulement vous devez être sincère et spontané, mais vous devez aussi beaucoup parler de vous et l'impliquer dans tout. Ne la laissez pas en dehors de votre journée, elle se sentira importante pour vous. De même, vous devez lui demander ce qu'elle recherche et ce qu'elle a en tête, sans être indiscret, essayez de lui demander comment s'est passée sa journée, mais si vous êtes au début de l'histoire, essayez aussi de lui demander ce qu'elle n'aime pas et ce qu'elle aime, afin de comprendre ses goûts. En bref, au début de l'histoire surtout, vous devez découvrir ce qu'elle aime et ne pas montrer que vous ne vous intéressez qu'à son apparence physique.Contrairement aux idées reçues, les femmes préfèrent sortir avec un homme qui n'est pas beau mais qui les fait rire. Cela ne veut pas dire que les hommes laids mais gentils ont un avantage, simplement qu'une bonne conversation, un bon rire et une compagnie amusante valent bien mieux qu'un bel homme qui n'a aucun sens de l'humour. Méfiez-vous donc des hommes qui se prennent trop au sérieux, et par conséquent, pour les hommes, ne soyez pas trop sérieux lors des premières rencontres. Au lieu de cela, amusez votre partenaire, faites-lui passer un bon moment, minimisez peut-être quelques accrocs, et le reste suivra. En fait, deux rires mettent tout le monde à l'aise, même la personne la plus nerveuse et anxieuse du monde.Peut-être que si tu regardes son décolleté et ses jambes tout le temps, elle comprendra certainement quelque chose. Mais ne pensez pas seulement à l'aspect physique lorsque vous êtes avec elle. Si elle vous plaît physiquement, mais aussi par son caractère, vous devez lui montrer que vous êtes intéressé, non pas par des demandes explicites, mais plutôt par des manières douces et des petits gestes qui peuvent catapulter son attention. Par exemple, laissez des cartes dans son sac ou surprenez-la en lui envoyant des fleurs au travail ou à la maison. En bref, surprenez votre femme en lui faisant comprendre que vous vous intéressez vraiment à elle. Vous pouvez peut-être lui faire comprendre votre intérêt en l'invitant plus souvent à sortir ou en lui montrant (et pas seulement en lui disant) que le côté physique des choses passe en second pour vous. De nombreuses femmes se sentent épanouies en ne se sentant pas seulement désirées pour leur apparence physique.Au début d'une relation, une autre chose qui peut aider les hommes est de disparaître de temps en temps. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à la séduction, au contraire, cela fait partie de la séduction. Après tout, on dit qu'en amour, celui qui s'enfuit gagne. Grâce à cette technique, elle se rendra également compte si vous l'intéressez ou non. En fait, vous pourrez ainsi déterminer si elle peut se passer de vous, si vous lui manquez, si elle ressent la différence entre le moment où elle est en votre compagnie et celui où vous ne l'êtes pas. Un bon test pour comprendre son intérêt et lui faire savoir qu'elle a besoin de vous.Les femmes adorent devenir l'objet d'intérêt, même si ce n'est que pour quelques petites blagues. Par conséquent, une façon de l'approcher de vous est de la taquiner, mais doucement et de temps en temps. Par exemple, si vous avez remarqué qu'elle fait toujours un geste avec ses cheveux, taquinez-la en imitant ses gestes, elle va adorer !