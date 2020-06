Simulation augmentation mammaire 3d

Augmentation mammaire 2020

Combien de femmes ont déjà essayé cette technologie sur elles-mêmes ?

Quels sont les avantages du programme Crisalix ? Comment cela fonctionne-t-il ?

Quelle est la précision des résultats que nous pouvons obtenir avec Crisalix ?

Imaginez qu'une personne qui vient à une consultation avec un chirurgien plasticien se voit offrir des lunettes spéciales pour examiner le résultat d'une chirurgie future. "Comme c'est pratique ! Comme c'est informatif !", - diront les patients sophistiqués. - C'est juste dommage que ce ne soit pas possible.Et ils auront tort et raison en même temps. Le fait est qu'avant la chirurgie plastique, son résultat n'existe que dans l'esprit du patient. Tout le monde ne peut pas décrire l'image désirée aussi précisément que possible. Et tous les chirurgiens ne peuvent pas recréer cette image dans leur esprit, et donc, dans la réalité. La profondeur de l'incompréhension entre le patient et le chirurgien dépend directement du degré d'incompatibilité entre ces images.Mais aujourd'hui, un moyen de surmonter ce malentendu a été trouvé. Ce ne sont pas des lunettes magiques, mais la dernière technologie développée par la société suisse Crisalix. Il s'agit d'une technologie de modélisation 3D des résultats de la chirurgie plastique, qui permet de créer une image visuelle du futur sein en tenant compte du volume de l'intervention chirurgicale, et d'observer le résultat hypothétique de l'intervention sur l'écran d'ordinateur.Dans les pays occidentaux, cette technologie est utilisée depuis plus de deux ans. Au cours de l'utilisation de la technologie dans notre clinique, nous avons effectué environ 2000 visualisations.La technologie permet aux médecins et aux patients qui subissent une correction esthétique de trouver la réponse finale à la question principale : "Comment vais-je m'occuper de la chirurgie ? Souvent, la patiente se présente à la clinique avec l'intention d'une augmentation mammaire sans même connaître le résultat final. Rares sont ceux qui tiennent compte de leurs paramètres initiaux et de leur anatomie naturelle. Le programme Crisalix permet au patient, avec le chirurgien, de participer activement au processus de modelage des futurs seins.Aujourd'hui, on peut dire que la technologie a considérablement amélioré la qualité des consultations des patients, car elle permet non seulement de voir les résultats prévus de l'intervention, mais aussi d'être sûr que le chirurgien et le patient ont la même vision de ces résultats. En conséquence, les consultations sont devenues plus significatives : "Il vaut mieux voir une fois que d'entendre cent fois.Afin de répondre le plus complètement possible à cette question, je vais essayer de décrire les principales étapes du processus sous une forme facilement compréhensible.Un chirurgien plasticien scanne la zone du sein à l'aide d'un scanner 3D mobile ;Les paramètres obtenus sont transformés en un modèle 3D dynamique du sein ;Le patient voit le modèle de sein sur l'écran de l'ordinateur sous tous les angles, ainsi qu'en mouvement ;Le patient et le chirurgien modélisent l'image, en changeant si nécessaire le volume et la forme du sein, en corrigeant l'asymétrie, en soulevant le sein en cas de ptose (omission) - le programme vous permet d'effectuer toutes ces opérations, car il contient des filtres sur le volume, profil, forme, diamètre et diverses entreprises d'implants, la possibilité de travailler avec la forme du sein ;Sur la base des résultats de la modélisation, une décision finale est prise qui répond aux préférences du patient ;Après consultation, la patiente a accès au modèle de sein et peut l'évaluer à nouveau par téléphone ou par ordinateur ;Le processus de modélisation ne prend pas plus de 10 minutes.En conclusion, je voudrais souligner que la modélisation par ordinateur augmente la possibilité d'atteindre le résultat souhaité plusieurs fois, mais en même temps "Crisalix" n'est pas sa garantie absolue. Tout d'abord, c'est un outil moderne efficace qui facilite le dialogue entre le patient et le chirurgien, c'est un "système de compréhension" qui permet de voir le résultat prévu, d'avoir une image plus complète de l'opération à venir, de prendre la bonne décision.