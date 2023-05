Sites internet pour louer une voiture

LOCATION DE VOITURES SUISSE

Location de voitures en Suisse et Découvrez le magnifique pays qu'est la Suisse avec votre voiture de location. Profitez de vues imprenables sur les Alpes et visitez les charmants villages que ce pays a à offrir.Commencez vos vacances sans stress et réservez votre voiture de location. Il travaille avec les principaux fournisseurs internationaux et locaux pour offrir à nos clients les prix les plus bas.Découvrez la Suisse avec une location de voiture . En s'associant avec les principaux fournisseurs du secteur, il est en mesure de proposer à ses clients des locations de véhicules dans tous les principaux centres de transport de Suisse. Réservez votre voiture dès aujourd'hui en utilisant le moteur de réservation en haut de la page.Pour louer une voiture en Suisse, les conducteurs doivent être âgés d'au moins 19 ans. Les conducteurs âgés de 19 à 25 ans doivent savoir qu'ils seront très probablement soumis à un " supplément jeune conducteur ", qui est généralement une charge quotidienne qui varie selon le fournisseur.Pour conduire en Suisse, les voyageurs n'ont pas besoin d'un permis de conduire international (PCI). Pour plus d'informations sur les pays qui requièrent un PCI et sur la manière de l'obtenir, nous vous encourageons à contacter l'un de nos spécialistes des réservations au 1300-656-601.Les déplacements dans les pays d'Europe de l'Ouest sont généralement possibles sans trop de restrictions pour la plupart des voitures de location. Pour certaines locations de voitures, telles que les locations de luxe, des restrictions de voyage peuvent s'appliquer.Avec quatre langues officielles et d'innombrables variétés de chocolat, la Suisse est un pays d'une grande richesse culturelle et géographique. Profitez du ski alpin dans les Alpes, d'une visite relaxante des vignobles suisses uniques au bord du lac Léman, ou faites plaisir à votre esprit d'aventure avec un voyage en parapente-taxi.La Suisse offre de nombreuses possibilités d'aventure et de détente pendant les quatre saisons de l'année. Découvrez certains des plus beaux sentiers de randonnée d'Europe, ou laissez-vous dorloter dans un spa suisse légendaire. Faites un vol en montgolfière à travers les Alpes par une fraîche après-midi d'automne, ou faites une croisière tranquille sur l'un des nombreux lacs suisses. Avec tant de choses à découvrir en Suisse, une voiture de location vous donnera la liberté d'explorer et de découvrir les sites touristiques à votre propre rythme. La prise en charge d'une voiture de location à la gare de Genève Cornavin est le point de départ idéal pour votre prochaine aventure. Utilisez votre voiture de location en Suisse pour voyager à travers les différentes régions linguistiques du pays et immergez-vous dans les différentes cultures tout en dégustant les plats traditionnels.En Suisse, la circulation se fait sur le côté droit de la route. Genève est à la frontière avec la France, donc si vous conduisez dans la ville, assurez-vous d'avoir tous les documents et équipements nécessaires pour respecter le code de la route français.En Suisse, l'assurance collision sans franchise (CDW) et la protection contre le vol sont incluses dans les tarifs . La CDW et la protection contre le vol réduisent la franchise (à la charge du client) à un montant plafonné. L'assurance incendie est également incluse dans votre location de voiture. L'assurance super CDW est généralement proposée localement pour réduire la franchise de votre location de voiture jusqu'à zéro.Les automobilistes en visite doivent être munis de leur permis de conduire valide de l'État, ainsi que d'un permis de conduire international valide qui doit être obtenu avant de quitter le pays. L'âge minimum pour louer une voiture en Suisse est de 18 ans, mais certains fournisseurs peuvent facturer des frais pour les jeunes conducteurs (25 ans et moins) et vous devez être titulaire d'un permis complet depuis au moins un an. Certains fournisseurs peuvent imposer une limite d'âge maximale de 75 ans.Les autoroutes en Suisse nécessitent une vignette de péage. Celle-ci sera déjà présente dans votre véhicule lors de la location.Vous pouvez trouver des détails sur les superbes voitures disponibles à la location, l'espace bagages et les différentes catégories de voitures en Suisse en consultant un guide de la flotte. Veuillez noter que toutes les voitures ne sont pas disponibles à tous les endroits.