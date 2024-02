Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Soins esthétiques pour les hommes à Genève

Bien que cela ait pu surprendre il y a quelques années, c'est aujourd'hui un fait que les hommes s'intéressent de plus en plus à la chirurgie et à la médecine esthétiques. En effet, les demandes de traitements et d'interventions chirurgicales sont de plus en plus fréquentes, aussi bien chez les jeunes que chez les hommes plus âgés. Quels sont donc les traitements de médecine et de chirurgie esthétique les plus demandés par les hommes ?



1- La greffe de cheveux FUE



La technique chirurgicale FUE est l'une des plus efficaces pour lutter contre la calvitie et l'amincissement des cheveux, un problème typiquement masculin (mais pas seulement). La greffe autologue de cheveux FUE utilise des unités folliculaires (les unités responsables de la naissance des cheveux) prélevées dans la nuque du patient pour faire pousser de nouveaux cheveux dans les zones sujettes à la perte de cheveux. La repousse des nouveaux cheveux est rapide et progressive, et les résultats sont permanents. De plus, l'utilisation d'unités folliculaires autologues (c'est-à-dire provenant du patient lui-même) ne présente aucun risque de rejet.





2- Cryolipolyse pour l'abdomen et les poignées d'amour



Ce traitement de "liposuccion non chirurgicale", qui utilise l'action du froid pour éliminer les zones de graisse localisées, est l'un des plus populaires pour traiter le "ventre" et les "poignées d'amour". Le candidat idéal est l'homme de poids normal présentant un excès de graisse bien défini. La cryolipolyse, en 1 à 2 séances de traitement non invasif, stimule la réduction naturelle et progressive de la graisse. Les résultats sont définitifs et conduisent à une réduction de l'adiposité pouvant aller jusqu'à 25 %.





3- La toxine botulique pour les rides du visage



La toxine botulique donne d'excellents résultats sur le visage masculin qui présente généralement des rides d'expression plus profondes que le visage féminin. Des injections localisées de toxine botulique permettent de réduire les rides d'expression et donc de rajeunir l'ensemble du visage. Ce traitement doux fonctionne en toute sécurité, la séance est rapide (15-20 minutes), reproductible et sans temps de récupération.



4- L'épilation permanente au laser



Quelles sont les zones les plus prisées par les hommes en matière d'épilation ? Le torse et le dos. Les traitements réalisés pour des besoins sportifs particuliers (cyclisme, natation) sont également en augmentation. Grâce à la technologie laser moderne (laser alexandrite, laser néodyme YAG, laser diode), calibrée pour les follicules pileux masculins, l'excès de pilosité masculine est éliminé en un nombre réduit de séances. Le traitement est sûr et laisse la peau intacte et lisse.



5- Blépharoplastie pour rajeunir le regard



Cette opération est particulièrement appréciée des patients masculins car elle permet de rendre le regard plus vivant en rajeunissant l'ensemble du visage. La blépharoplastie supérieure élimine les paupières tombantes (ptose des paupières), tandis que la blépharoplastie inférieure vise à réduire les cernes et les poches sous les yeux. Une blépharoplastie complète peut également être réalisée pour résoudre les deux imperfections. L'intervention est peu invasive, le temps de récupération est court et les résultats sont définitifs.





6- Liposuccion en cas d'amas graisseux localisés



La liposuccion ou liposculpture est l'opération qui permet d'éliminer définitivement les zones de graisse localisées. Les hommes la demandent principalement pour affiner leur abdomen et leurs "poignées d'amour", mais elle peut également être pratiquée sur le dos et pour éliminer les doubles mentons. Grâce à des canules très fines, la graisse excédentaire est aspirée et ne se reforme pas. L'élimination des zones adipeuses par liposuccion rend l'ensemble du corps plus défini et plus équilibré.



7- Les produits de comblement pour restaurer les volumes naturels du visage



Les hommes ont besoin de produits de comblement à base d'acide hyaluronique principalement pour agir sur les pommettes et la ligne de la mâchoire, mais aussi pour corriger les rides et les plis superficiels. Le traitement par produits de comblement à l'acide hyaluronique est rapide (la séance dure environ 15 à 30 minutes, en fonction de la zone à traiter), reproductible et donne des résultats durables (jusqu'à 8 mois) qui respectent le naturel et les traits du visage.



8- Gynécomastie ou réduction mammaire masculine



Grâce à cette chirurgie, il est possible de réduire le volume d'une poitrine masculine trop développée et de redonner au torse sa tonicité et sa définition. En cas de gynécomastie "vraie" (c'est-à-dire due à une augmentation du tissu glandulaire pour des raisons hormonales), on procède à une ablation chirurgicale, tandis que la liposuccion permet d'éliminer la gynécomastie due à un excès de graisse (gynécomastie "fausse" ou pseudo-gynécomastie).



Source intéressante :

La technique chirurgicale FUE est l'une des plus efficaces pour lutter contre la calvitie et l'amincissement des cheveux, un problème typiquement masculin (mais pas seulement). La greffe autologue de cheveux FUE utilise des unités folliculaires (les unités responsables de la naissance des cheveux) prélevées dans la nuque du patient pour faire pousser de nouveaux cheveux dans les zones sujettes à la perte de cheveux. La repousse des nouveaux cheveux est rapide et progressive, et les résultats sont permanents. De plus, l'utilisation d'unités folliculaires autologues (c'est-à-dire provenant du patient lui-même) ne présente aucun risque de rejet.Ce traitement de "liposuccion non chirurgicale", qui utilise l'action du froid pour éliminer les zones de graisse localisées, est l'un des plus populaires pour traiter le "ventre" et les "poignées d'amour". Le candidat idéal est l'homme de poids normal présentant un excès de graisse bien défini. La cryolipolyse, en 1 à 2 séances de traitement non invasif, stimule la réduction naturelle et progressive de la graisse. Les résultats sont définitifs et conduisent à une réduction de l'adiposité pouvant aller jusqu'à 25 %.La toxine botulique donne d'excellents résultats sur le visage masculin qui présente généralement des rides d'expression plus profondes que le visage féminin. Des injections localisées de toxine botulique permettent de réduire les rides d'expression et donc de rajeunir l'ensemble du visage. Ce traitement doux fonctionne en toute sécurité, la séance est rapide (15-20 minutes), reproductible et sans temps de récupération.Quelles sont les zones les plus prisées par les hommes en matière d'épilation ? Le torse et le dos. Les traitements réalisés pour des besoins sportifs particuliers (cyclisme, natation) sont également en augmentation. Grâce à la technologie laser moderne (laser alexandrite, laser néodyme YAG, laser diode), calibrée pour les follicules pileux masculins, l'excès de pilosité masculine est éliminé en un nombre réduit de séances. Le traitement est sûr et laisse la peau intacte et lisse.Cette opération est particulièrement appréciée des patients masculins car elle permet de rendre le regard plus vivant en rajeunissant l'ensemble du visage. La blépharoplastie supérieure élimine les paupières tombantes (ptose des paupières), tandis que la blépharoplastie inférieure vise à réduire les cernes et les poches sous les yeux. Une blépharoplastie complète peut également être réalisée pour résoudre les deux imperfections. L'intervention est peu invasive, le temps de récupération est court et les résultats sont définitifs.La liposuccion ou liposculpture est l'opération qui permet d'éliminer définitivement les zones de graisse localisées. Les hommes la demandent principalement pour affiner leur abdomen et leurs "poignées d'amour", mais elle peut également être pratiquée sur le dos et pour éliminer les doubles mentons. Grâce à des canules très fines, la graisse excédentaire est aspirée et ne se reforme pas. L'élimination des zones adipeuses par liposuccion rend l'ensemble du corps plus défini et plus équilibré.Les hommes ont besoin de produits de comblement à base d'acide hyaluronique principalement pour agir sur les pommettes et la ligne de la mâchoire, mais aussi pour corriger les rides et les plis superficiels. Le traitement par produits de comblement à l'acide hyaluronique est rapide (la séance dure environ 15 à 30 minutes, en fonction de la zone à traiter), reproductible et donne des résultats durables (jusqu'à 8 mois) qui respectent le naturel et les traits du visage.Grâce à cette chirurgie, il est possible de réduire le volume d'une poitrine masculine trop développée et de redonner au torse sa tonicité et sa définition. En cas de gynécomastie "vraie" (c'est-à-dire due à une augmentation du tissu glandulaire pour des raisons hormonales), on procède à une ablation chirurgicale, tandis que la liposuccion permet d'éliminer la gynécomastie due à un excès de graisse (gynécomastie "fausse" ou pseudo-gynécomastie).Source intéressante : https://mybeauty-clinic.ch/soins-esthetiques-pour-les-hommes/



My Beauty Clinic

Lu 55 fois









Flashback : < > Cernes colorés My Beauty Clinic à Genève nous en parle ! Morpheus8 tout savoir sur ce nouveau traitement ! Gestion de la douleur après une liposuccion Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique