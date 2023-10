Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Soutien gorge après augmentation mammaire

Il est important de savoir qu'après une chirurgie mammaire, le port d'un soutien-gorge médical de compression est nécessaire pour permettre aux seins de cicatriser plus rapidement et aux implants de se stabiliser correctement.







Mais comment choisir le meilleur soutien-gorge ? Et comment savoir combien de temps le porter ?



Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé le Dr Gianfranco Petrolo, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, qui nous a expliqué comment choisir le bon soutien-gorge de compression post-opératoire et combien de temps il est nécessaire de le porter pour obtenir une poitrine naturelle et parfaite !



Pourquoi est-il important de porter un soutien-gorge de compression après une augmentation mammaire ?



Lors d'une chirurgie mammaire, la glande est modifiée et "emballée" différemment de l'état initial. L'utilisation d'un soutien-gorge de compression élastique préserve la nouvelle forme remodelée par le chirurgien au bloc opératoire et accélère le processus de cicatrisation."



Quelles doivent être les caractéristiques du soutien-gorge postopératoire ?



"La principale caractéristique est qu'il doit s'agir d'un soutien-gorge de compression médicale avec une capacité de contention qui s'adapte à la nouvelle forme du sein. Il est nécessaire qu'il ait des crochets sur le devant pour faciliter la fermeture et ajuster la taille en fonction des besoins de la patiente, qu'il soit sans coutures pour éviter l'irritation de la peau et qu'il ait des bretelles réglables."

Le soutien-gorge de maintien post-mastoplastie doit-il toujours être associé à une bande stabilisatrice ? Quelle est l'utilité de la bande ?



"La fonction de la bande est de stabiliser l'implant dans la bonne position. Chaque femme a une activation différente pour chaque côté du pectoral et la tâche de la bande stabilisatrice est donc de limiter autant que possible les mouvements incorrects qui pourraient entraîner une installation asymétrique des deux implants. Personnellement, je recommande de porter la bande stabilisatrice après une chirurgie mammaire avec pose d'implants pendant au moins un mois".



Combien de temps faut-il porter un soutien-gorge après une augmentation mammaire ?



"Je conseille de porter un soutien-gorge de compression pendant au moins 3 mois, 24 heures sur 24, en évitant d'utiliser des bonnets et des armatures, même pour une courte période. Je conseille à mes patientes de porter le soutien-gorge de compression pendant le sport et, dans certains cas, je recommande également d'utiliser la bande stabilisatrice pendant les premiers jours de la reprise de l'activité sportive."



En savoir plus :

Aesthetics Clinic Genève

Chemin de Rieu 18

1208 Genève

Site :

En particulier après une opération d'augmentation mammaire, le désir de porter des vêtements décolletés ou des maillots de bain peut conduire à renoncer trop tôt au soutien-gorge de compression.Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé le Dr Gianfranco Petrolo, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, qui nous a expliqué comment choisir le bon soutien-gorge de compression post-opératoire et combien de temps il est nécessaire de le porter pour obtenir une poitrine naturelle et parfaite !Lors d'une chirurgie mammaire, la glande est modifiée et "emballée" différemment de l'état initial. L'utilisation d'un soutien-gorge de compression élastique préserve la nouvelle forme remodelée par le chirurgien au bloc opératoire et accélère le processus de cicatrisation.""La principale caractéristique est qu'il doit s'agir d'un soutien-gorge de compression médicale avec une capacité de contention qui s'adapte à la nouvelle forme du sein. Il est nécessaire qu'il ait des crochets sur le devant pour faciliter la fermeture et ajuster la taille en fonction des besoins de la patiente, qu'il soit sans coutures pour éviter l'irritation de la peau et qu'il ait des bretelles réglables."Le soutien-gorge de maintien post-mastoplastie doit-il toujours être associé à une bande stabilisatrice ? Quelle est l'utilité de la bande ?"La fonction de la bande est de stabiliser l'implant dans la bonne position. Chaque femme a une activation différente pour chaque côté du pectoral et la tâche de la bande stabilisatrice est donc de limiter autant que possible les mouvements incorrects qui pourraient entraîner une installation asymétrique des deux implants. Personnellement, je recommande de porter la bande stabilisatrice après une chirurgie mammaire avec pose d'implants pendant au moins un mois"."Je conseille de porter un soutien-gorge de compression pendant au moins 3 mois, 24 heures sur 24, en évitant d'utiliser des bonnets et des armatures, même pour une courte période. Je conseille à mes patientes de porter le soutien-gorge de compression pendant le sport et, dans certains cas, je recommande également d'utiliser la bande stabilisatrice pendant les premiers jours de la reprise de l'activité sportive."Aesthetics Clinic GenèveChemin de Rieu 181208 GenèveSite : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire-geneve/soutien-gorge



Dr Xavier Tenorio

Lu 39 fois









Flashback : < > Comment choisir la taille des prothèses mammaires ? Reprise du sport après augmentation mammaire Soulever des poids après l'augmentation mammaire Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique