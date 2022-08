Sport après augmentation mammaire, tout savoir !

Les premiers jours après une augmentation mammaire

Exercice et activité deux semaines après une augmentation mammaire

Conditionnement physique et activité physique six semaines après l'intervention

Lors des consultations avec les patientes souhaitant une augmentation mammaire, l'une des questions fréquemment posées est de savoir quand elles pourront faire de l'exercice après une augmentation mammaire. Bien des patientes font régulièrement de l'exercice et ne veulent pas qu'une intervention les empêche de rester en forme et en bonne santé. Si vous vous demandez à quoi ressemble le temps d'arrêt après la pose d'implants mammaires, nous partageons avec vous quelques conseils et bonnes pratiques pour vous aider à rester en forme tout en étant en sécurité.Les cinq premiers jours environ qui suivent l'intervention doivent être consacrés au repos et à la cicatrisation. Des analgésiques vous ont été prescrits pour vous aider à contrôler la douleur et l'inconfort, mais il y aura aussi un peu de gonflement et de pression. Pendant cette période, il est important de vous reposer, mais cela ne signifie pas que vous devez rester au lit. En fait, votre médecin vous recommandera très probablement de vous lever fréquemment tout au long de la journée pour marcher dans votre maison ou effectuer des tâches légères. Il peut s'agir de préparer un repas léger, de prendre une douche, de vous laver les cheveux ou de vérifier le courrier.En vous levant et en vous déplaçant, vous retrouverez plus rapidement l'amplitude de vos mouvements sans solliciter la zone de guérison. De plus, la circulation du sang dans tout le corps réduit le risque de thrombose veineuse profonde et améliore la guérison en envoyant du sang oxygéné dans tout le corps.Vous devez éviter les longues marches, le jogging ou les activités qui sollicitent le haut du corps, comme les pompes ou le transport d'objets lourds ou encombrants. Ceci est particulièrement important si vous avez des implants placés sous le muscle (placement sous-musculaire ou sous-pectoral, plutôt que sous-glandulaire). Non seulement vous risquez de vous blesser, mais les contractions musculaires peuvent déplacer les implants et les faire bouger avant qu'ils n'aient atteint leur position permanente.N'oubliez pas que vous devez vous sentir à l'aise. Ce n'est pas une course, il n'est donc pas nécessaire de précipiter votre rétablissement. Si une activité vous gêne, parlez-en à votre médecin lors de vos rendez-vous de suivi.Après les deux ou trois premières semaines, vous serez très probablement autorisée à pratiquer une activité légère, y compris à retourner au travail. Étant donné que les seins sont encore en cours de cicatrisation, il est important de s'abstenir de faire des exercices plus intensifs, en particulier ceux qui sollicitent le haut du corps ou qui entraînent un mouvement excessif des seins. Parmi les exemples d'exercices à éviter, citons la course, la natation ou les entraînements par intervalles à haute intensité comprenant des abdos ou des pompes.En général, votre chirurgien vous autorise à reprendre la plupart des activités dans un délai de quatre à six semaines, y compris la natation et le levage de poids. Cependant, il peut vous recommander d'attendre un peu plus longtemps avant d'aller à la salle de sport si vous prévoyez de faire des exercices physiques difficiles ou un entraînement musculaire intensif. Lors des rendez-vous de suivi avec votre chirurgien plasticien, n'oubliez pas de discuter de vos objectifs de remise en forme et des activités que vous souhaitez reprendre, et de voir si vous pouvez les commencer en toute sécurité.Encore une fois, même si votre médecin vous donne son accord, il est important d'écouter votre corps et d'y aller selon votre niveau de confort. Si vous ressentez une douleur ou une lourdeur autour de vos seins, attendez ou parlez de vos inquiétudes à votre médecin.Page à voir pour en savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-mammaire/augmentation-mammaire-dual-plan/sport