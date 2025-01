Suspension des relations diplomatiques du Ghana avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD)

Le 8 janvier 2025, le Ghana a officialisé la suspension de ses relations diplomatiques avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD), une entité non reconnue par une majorité d’États et revendiquant la souveraineté sur le Sahara occidental face au Maroc. Cette décision a été confirmée par un communiqué émis par le ministère ghanéen des Affaires étrangères, rapporté dans plusieurs sources diplomatiques.



Cette rupture des relations avec le Front Polisario, groupe indépendantiste lié à la RASD, renforce indéniablement la position du Maroc sur le dossier du Sahara. En effet, plusieurs pays africains et internationaux ont déjà emboîté le pas et mis fin à leur reconnaissance de la RASD. À ce jour, 46 nations, dont 13 africaines, ont révoqué leur soutien à ce mouvement séparatiste.



Le Ghana, qui adopte désormais une position en faveur de la souveraineté marocaine sur ses provinces du Sud, a signifié son soutien aux efforts diplomatiques du Royaume du Maroc pour parvenir à une solution politique négociée et durable au conflit du Sahara. Ce changement de cap survient alors que le pays est sur le point d’investir son nouveau président, John Dramani Mahama, en ce début d’année 2025.



