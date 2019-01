Swiss expo 2019

L'association PEA met des vérités disponibles à tous et toutes sur Youtube.

Petite histoire de l'extrême droite :

https://www.facebook.com/udcyverdon/Une autre voie que celle des anti-spécistes ! La page Facebook de l'UDC d'Yverdon vante fièrement son action. Nous sommes en démocratie c'est tout à fait juste que les militants UDC soient venu alimenter le débat à leur manière. Chers lecteurs et chères lectrices je vous résume la scène, d'un côté les Vegans mettent l'accent sur le fait que tous les animaux de Swiss Expo mourront un jour un pistolet d'abattoir sur le front et d'un côté les militants UDC posent une saucisse à la bouche en se battant pour la liberté ( de manger ce qu'ils veulent ).Ensuite à Swiss Expo les éleveurs rappellent que les animaux sont tués avec tout le respect qui leur est du dans les abattoirs à la file indienne chacun son tour.Organiser une manifestation coûte de l'énergie, du temps et même de l'argent. Alors qu'est ce qui pousse un parti politique d'extrême droite à se mobiliser à ce point contre ce qu'elle nomme fréquemment des étudiants en mal de repères ?. Est-ce qu'il y a eu une réponse à ce fait ? Toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur Youtube montrent très bien que les animaux en file indienne à l'abattoir ne veulent pas mourir.A part des photos de saucisses à la bouche il faut bien dire que les militants d'extrême droite de l'UDC n'ont pas montré comment les ouvriers d'abattoirs tuent avec respect les animaux.L'histoire du front national en France montre une chose. Si les partis d'extrême droite sont contre le pouvoir en place ce n'est pas pour autre chose que d'instaurer un état encore plus répressif. Rien de révolutionnaire la-dedans bien au contraire. Lisez les idées développées dans cette pétition : https://www.mesopinions.com/petition/sante/finir-folie-vegan/35620 >> J'ai personnellement particulièrement adoré le passage où les enfants ne mangeant plus de viande doivent être repris en main par les écoles et les cantines et les parents signalés aux autorités.Alors pourquoi cette haine des Vegans ? Est-ce une haine de la vérité ?