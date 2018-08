Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Systèmes d'alarmes Romain Maidach nous aide à voir plus clair dans les systèmes de sécurité et vidéo surveillance en Suisse. N'hésitez pas à le contacter. Nous avons commencé cette première interview par des questions toutes simples pour pouvoir aller dans les détails dans un autre article.



Editoweb : Comment est-il possible que, malgré le grand nombre de vols, de nombreuses personnes n’aient pas encore installé de dispositif antivol pour protéger leur maison surtout quand il y a un potentiel de risque à ne pas négliger ?



Romain Maibach : Du fait que nous travaillons dans la sécurité depuis de nombreuses années, nous connaissons bien la situation psychologique des personnes qui ont subi un vol à la maison mais également celle de ceux qui n'en ont pas encore souffert. Pour parler plus simplement ceux qui n'ont pas encore connu le traumatisme d'une intrusion dans leur domicile n’ont pas conscience du danger et par conséquent ne voient pas l’utilité de faire installer un système de sécurité.



Editoweb : Pensez-vous donc que Monsieur et Madame tout le monde n'ont pas peur des cambrioleurs ?



Romain Maibach : En fait, les gens ont une fausse perception du problème, alimenté principalement par quelques lieux communs, comme la croyance de ne pas risquer d’intrusions, parce qu'à la maison il n'y aurait rien à voler ou parce qu'ils se sentent suffisamment protégés par des serrures plus perfectionnées que des serrures simples. Malheureusement, aujourd'hui en 2018 les cambrioleurs sont de vrais professionnels, très bien équipés et expérimentés, capables de s'attaquer à toutes sortes de systèmes de sécurité s’ils ne sont pas assez sophistiqués et modernes.



Editoweb : Est ce qu'il existe sur le marché Suisse un système de sécurité reconnu comme le meilleur produit ?



Romain Maibach : Il n'y a pas de "meilleur" système de sécurité, valable pour tous les types de voleurs et de maisons. La sécurité est certainement un concept relatif et comme dans tout domaine de connaissance, seuls des spécialistes tels que nous ont la capacité d’évaluer les meilleures solutions en fonction des risques potentiels et du budget disponible. Il faut être capable de se mettre à la place des cambrioleurs pour mettre en place une stratégie qui va retarder le plus possible l'intrusion et déclencher une alarme envoyée à une société d’intervention.



Editoweb : Qui sont vos clients ? Pouvez-vous nous en dire plus ?



Romain Maibach : Bien évidemment pour des questions de confidentialité vous ne pourrez pas connaître les noms et prénoms de particuliers ou sociétés pour lesquelles nous travaillons. Sachez que, en plus des entreprises, ceux qui se tournent vers nous pour se protéger du vol sont principalement des familles. Récemment, suite à une véritable escalade des vols et à une plus grande prise de conscience des risques, de nombreuses demandes de devis sont parvenues aussi bien des institutions publiques que des entreprises privées depuis début 2018.



Editoweb : pourquoi se tournent-ils vers vous ?



Romain Maibach : La plupart des gens, qui préfèrent jouir d’une tranquillité d'esprit grâce à un système de sécurité installé par un professionnel, s'adressent à nous précisément parce qu'ils connaissent notre fiabilité, donnée par l'expérience et le professionnalisme dans le domaine depuis de nombreuses années. En fin de compte, nous pouvons dire que ceux qui nous connaissent savent que nous pourrons mieux les protéger à des prix correspondant aux niveaux de sécurités souhaités. Romain Maibach souligne sur la fin de notre entretien que les cambrioleurs sont très stratégiques et qu’ils ne font jamais rien par hasard. Les vacances sont des périodes à risques car les cambrioleurs savent qu'il y a beaucoup de maisons vides dans ces moments-là. Il ajoute qu’une maison ne se protège jamais comme une autre et que son équipe ne peut proposer des prises en charges qu'après une visite des lieux.

En savoir plus : : Comment est-il possible que, malgré le grand nombre de vols, de nombreuses personnes n’aient pas encore installé de dispositif antivol pour protéger leur maison surtout quand il y a un potentiel de risque à ne pas négliger ?: Du fait que nous travaillons dans la sécurité depuis de nombreuses années, nous connaissons bien la situation psychologique des personnes qui ont subi un vol à la maison mais également celle de ceux qui n'en ont pas encore souffert. Pour parler plus simplement ceux qui n'ont pas encore connu le traumatisme d'une intrusion dans leur domicile n’ont pas conscience du danger et par conséquent ne voient pas l’utilité de faire installer un système de sécurité.: Pensez-vous donc que Monsieur et Madame tout le monde n'ont pas peur des cambrioleurs ?: En fait, les gens ont une fausse perception du problème, alimenté principalement par quelques lieux communs, comme la croyance de ne pas risquer d’intrusions, parce qu'à la maison il n'y aurait rien à voler ou parce qu'ils se sentent suffisamment protégés par des serrures plus perfectionnées que des serrures simples. Malheureusement, aujourd'hui en 2018 les cambrioleurs sont de vrais professionnels, très bien équipés et expérimentés, capables de s'attaquer à toutes sortes de systèmes de sécurité s’ils ne sont pas assez sophistiqués et modernes.: Est ce qu'il existe sur le marché Suisse un système de sécurité reconnu comme le meilleur produit ?: Il n'y a pas de "meilleur" système de sécurité, valable pour tous les types de voleurs et de maisons. La sécurité est certainement un concept relatif et comme dans tout domaine de connaissance, seuls des spécialistes tels que nous ont la capacité d’évaluer les meilleures solutions en fonction des risques potentiels et du budget disponible. Il faut être capable de se mettre à la place des cambrioleurs pour mettre en place une stratégie qui va retarder le plus possible l'intrusion et déclencher une alarme envoyée à une société d’intervention.Qui sont vos clients ? Pouvez-vous nous en dire plus ?: Bien évidemment pour des questions de confidentialité vous ne pourrez pas connaître les noms et prénoms de particuliers ou sociétés pour lesquelles nous travaillons. Sachez que, en plus des entreprises, ceux qui se tournent vers nous pour se protéger du vol sont principalement des familles. Récemment, suite à une véritable escalade des vols et à une plus grande prise de conscience des risques, de nombreuses demandes de devis sont parvenues aussi bien des institutions publiques que des entreprises privées depuis début 2018.: pourquoi se tournent-ils vers vous ?: La plupart des gens, qui préfèrent jouir d’une tranquillité d'esprit grâce à un système de sécurité installé par un professionnel, s'adressent à nous précisément parce qu'ils connaissent notre fiabilité, donnée par l'expérience et le professionnalisme dans le domaine depuis de nombreuses années. En fin de compte, nous pouvons dire que ceux qui nous connaissent savent que nous pourrons mieux les protéger à des prix correspondant aux niveaux de sécurités souhaités.En savoir plus : https://www.rmsecurite.ch/



Josie Bonet











Josie Bonet



Flashback : < > Lunettes de soleil rares Lunettes de soleil Adidas Protection juridique