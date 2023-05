TELECREADOC: le service de secrétariat qui simplifie votre vie ! Contactez vite par téléphone au 06 41 11 52 54

TELECREADOC: le service de secrétariat qui simplifie votre vie !

Vous en avez assez de passer des heures à saisir vos documents administratifs ?

Les avantages de TELECREADOC

Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse nathalie@telecreadoc.fr ou par téléphone au 06 41 11 52 54 pour nous parler de votre projet.

Pour des missions à distance en télétravail ( dans toutes la France ) ou sur site ( en Creuse dans un rayon de 30 km autour de Gouzon )

Aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus besoin d'externaliser certaines tâches administratives pour se concentrer sur leur cœur de métier. C'est là que TELECREADOC intervient en proposant des services de secrétariat à distance.TELECREADOC, une entreprise spécialisée dans la saisie informatique, l'accompagnement administratif et la transcription audio, met à votre disposition une professionnelle expérimentée pour répondre à tous vos besoins en matière de secrétariat.Vous cherchez une solution efficace et rapide pour gérer vos tâches administratives ?TELECREADOC est là pour vous !Je vous propose mes services de secrétaire indépendante pour les particuliers , les associations , et les professionnels médicaux.Vous avez besoin d'une assistante pour vous seconder ou d'une aide administrative pour vos démarches ?Vous souhaitez déléguer tout ou partie de votre secrétariat pour vous recentrer pleinement sur votre activité ?Vous rencontrez un surcroit d'activité et souhaitez apporter un soutien à votre secrétaire médicale ou autre ?Ou simplement pallier un remplacement maladie ou congés de votre secrétaire actuelle ?Avec TELECREADOC, concentrez-vous sur l'essentiel et laissez-moi gérer le reste !Grâce à TELECREADOC, vous pouvez externaliser la saisie informatique de vos documents et bénéficier d'une prestation de qualité à un coût très compétitif. Vous pouvez nous envoyer vos documents par e-mail ou par courrier, et nous nous chargeons de les saisir dans les délais impartis.Avec TELECREADOC, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement administratif personnalisé pour toutes vos démarches administratives, notamment en cas de perte d'un proche, pour votre déclaration d'impôt, courrier aux organismes, constitution de dossiers médicaux, etc.Nous sommes là pour vous aider à gérer votre vie administrative.Vous préparez un événement et vous avez besoin d'aide pour la saisie de menus, porte-noms ou autres documents ? TELECREADOC est là pour vous aider à réaliser ces tâches fastidieuses, tout en garantissant un travail de qualité.La création et le suivi de dossiers administratifs peuvent être très chronophages pour les entreprises. TELECREADOC vous offre une solution simple et efficace en vous proposant des prestations sur-mesure pour la création et le suivi de vos dossiers administratifs.La transcription audio de compte rendu médicaux est une tâche très technique qui nécessite une expertise particulière. TELECREADOC dispose d'une professionnelle pour la transcription de vos comptes rendus médicaux.TELECREADOC propose également des services de photocopie et de numérisation pour tous vos documents. Nous pouvons récupérer vos documents, les photocopier ou les numériser et vous les renvoyer dans les plus brefs délais.TELECREADOC s'occupe également de la mise sous pli, de l'affranchissement et du dépôt de vos courriers. Nous pouvons prendre en charge l'envoi de vos courriers, tout en garantissant une qualité de service irréprochable.Chez TELECREADOC, nous sommes soucieux de votre bien-être et de votre tranquillité d'esprit. C'est pourquoi nous nous occupons de toutes les formalités administratives et juridiques liées à notre collaboration, sans aucune charge supplémentaire pour vous.Vous n'avez pas à vous préoccuper des formalités d'embauche, des congés payés, du matériel ou de la salle. Nous prenons tout en charge pour vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier. En faisant appel à nos services, vous ne payez que pour les prestations réalisées, sans aucune formalité d'embauche.TELECREADOC vous offre une grande flexibilité en termes de prestations.Avec TELECREADOC, vous bénéficiez d'un service sur mesure, adapté à vos besoins et à vos contraintes. Nous sommes disponibles à tout moment pour répondre à vos demandes et vous fournir une prestation de qualité.N'attendez plus pour simplifier votre vie administrative ! Faites confiance à TELECREADOC, le service de secrétariat qui vous accompagne dans toutes vos démarches administratives.Gagnez en productivité avec TELECREADOC, votre service de secrétariat dédié !Pour quelques heures ou plus , de manière ponctuelle ou régulière je m'adapte à vos besoin .Télécréadoc s'engage à vous fournir un travail de qualité avec professionnalisme , dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel .