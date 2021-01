TOP 3 des vans les plus luxueux

Nous vous mettons au défi de trouver un Van plus élégant et fonctionnel que celui-ci !



Fabriqué sur mesure en Californie, avec des finitions en chrome et en teck, il peut accueillir quatre personnes au total.



De grands puits de lumière laissent entrer la lumière pendant la journée. Vous pourrez choisir vos propres couleurs et le plancher chauffant vous fera oublier l’inconfort habituel des maisons sur roues.



Dans la chambre, les lits jumeaux peuvent être convertis en un lit king-size au gré de vos besoins. Vous trouverez également un canapé et un fauteuil dans le salon pour accueillir vos invités.



L'extérieur est en aluminium de qualité aéronautique et les jupes d'ailes peuvent être personnalisées avec le nom du propriétaire.



Le système électrique se recharge en trois à quatre heures et est géré via Bluetooth.