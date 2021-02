Téléphonie IP en Suisse

Source : https://evok.com/fr/telephonie-ip-suisse/ Le VoIP, ou voix sur IP, est un système innovant qui, ces dernières années, a connu une large diffusion. L'opération se déroule avec la transmission de la voix par la ligne de données qui nous relie à l'Internet. Les lignes téléphoniques normales utilisent des câbles dédiés uniquement à cette fin, tandis que la VoIP utilise les mêmes lignes dédiées à la "transformation" des données en voix. De cette façon, les coûts sont nettement inférieurs.La VoIP vous permet de disposer d'une ligne téléphonique à très bas prix partout où il y a une connexion internet. Grâce à cette technologie,peut proposer une ou plusieurs lignes téléphoniques à des tarifs très bas pour les appels nationaux et internationaux. La ligne téléphonique peut être déplacée d'un endroit à l'autre sans frais, simplement en utilisant un smartphone ou un ordinateur. L'économie réalisée par rapport aux coûts téléphoniques offerts par les opérateurs traditionnels est très élevée, jusqu'à 90%.Une connexion ADSL suffit pour avoir des appels de bonne qualité. Toutefois, la largeur de bande requise est de 128 Kbit/sec bidirectionnel minimum. Si vous devez passer plus de 10 appels en même temps, vous aurez peut-être besoin d'une connexion internet dédiée à la voix sur IP.Vous pouvez utiliser les autres services de. Activez un numéro géographique VoIP pour recevoir les appels de vos clients ou utiliser des conférences téléphoniques.Pour utiliser le servicepour vos appels, vous devez disposer d'une connexion internet et d'un téléphone VoIP ou d'un PBX IP. Vous pouvez également utiliser un PC, une tablette ou un smartphone.La configuration est simple et de plus, après votre inscription, vous pouvez suivre une configuration guidée directement depuis votre compte.Absolument pas. La technologie VoIP est maintenant arrivée à maturité et vous permet d'offrir une grande fiabilité et une qualité de voix élevée pour vos conversations. Ce sera comme avoir un fournisseur de téléphonie traditionnel régulier, avec un coût beaucoup plus faible.Le téléphone VoIP est la meilleure option pour appeler, mais ce n'est pas la seule disponible. Vous pouvez également utiliser EVOK depuis un ordinateur équipé d'une carte son et d'un microphone ou depuis un smartphone ou une tablette.La fonction d'extension vous permet de passer des appels gratuits entre différents comptes VoIP, et donc entre différents appareils, configurés avec EVOK. Vos employés pourront s'appeler en composant simplement les numéros de poste.Voir aussi : https://evok.com/fr/hebergement-site-internet/