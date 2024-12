Tourcoing : une tragédie lors d'une soirée "chemsex"

Le "chemsex", contraction des termes "chemicals" et "sex", réfère à l’usage de drogues dans le cadre d’activités sexuelles. Cette tendance, apparue à la fin des années 2000 aux États-Unis et au Royaume-Uni, a pris pied en France dès les années 2010. Parmi les produits souvent associés, on trouve le GBL, un solvant industriel qui se transforme en GHB une fois ingéré. Ce dernier est surnommé "drogue du viol" en raison de ses effets sédatifs puissants. La 3-MMC, quant à elle, est connue pour ses effets stimulants et est parfois désignée comme une alternative à la cocaïne.



Ces substances, souvent consommées en combinaison, augmentent les risques d’overdose, de comportements imprévisibles et d’agressions sexuelles. En outre, les partages de seringues ou les contacts non protégés multiplient les possibilités de transmission de maladies.