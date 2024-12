Tout sur le cyclone Chido à Mayotte

Le dernier bilan officiel fait état de 39 décès et de plus de 4 200 blessés, dont 124 grièvement. Cependant, les chiffres restent provisoires. Les conditions de vie précaires et les difficultés d’accès aux zones reculées compliquent les recherches et le recensement des victimes. Certaines zones, encore inaccessibles, alimentent des rumeurs sur de potentielles fosses communes. Les autorités ont cependant rejeté ces allégations, insistant sur l’absence de preuves.



La tradition musulmane, qui prévoit l’enterrement dans les 24 heures suivant le décès, complique également l’identification et le comptage des victimes.