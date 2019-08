Trois bonnes raisons de recourir à l’impression en ligne

Service rapide et flexible

La qualité d’impression

Les Grandes imprimeries, consultable via son site www.lesgrandesimprimeries.com est doté de 9 années d’expériences dans ce domaine. Cet imprimeur en ligne propose un vaste choix de produits publicitaires commerciaux et personnalisés au meilleur prix. Soucieux de la qualité, il vise perpétuellement la satisfaction de ses clients afin de garantir des rendus conformes à leurs attentes.En effet, bon nombre d’entreprises ont recours à l’impression en ligne grâce aux multiples avantages qu’elle offre :En faisant affaire avec un imprimeur en ligne, fini les va et vient, ce qui est le cas avec un imprimeur traditionnel, pour soumettre les projets ainsi que contrôler la conformité des résultats. La consultation des tarifs, la demande de devis et même la demande de renseignements se font en ligne depuis n’importe où et à n’importe quelle heure, en se connectant simplement au site d’un imprimeur en ligne. Il n’est plus nécessaire de se déplacer physiquement pour ce faire. La commande, une fois reçue, sera traitée avec précision et rapidité.Avec un site d’imprimeur en ligne comme www.limprimeriegenerale.com/ c’est l’assurance d’obtenir une qualité d’impression optimale répondant aux besoins de ses clients en matière de taille, de format, de couleur et de la personnalisation d’impression.Les services d’impression en ligne, composés de professionnels en création graphique offrent la possibilité d’assister à distance leurs clients lors de la réalisation personnalisée d’une maquette en ligne. Une copie électrique sera envoyée au client après le travail de personnalisation afin qu’il puisse vérifier le dessin et l’épreuve couleurs, entre autres. L’impression finale ne sera effectuée qu’après les dernières modifications de mise en page validées par le client. La qualité du papier d’impression utilisé est irréprochable, dont du papier obtenu à partir des forêts durablement gérés. Bref, avec la nouvelle technologie utilisée par l’imprimerie en ligne, le client peut suivre sa commande en temps réel et contrôler ses fichiers avant l’impression.L’imprimeur en ligne livre les commandes par courrier express à l’adresse postale désignée par son client, sans aucun frais de livraison. En cas d’incident relatif à l’envoi des commandes, le client peut faire appel aux services client qui sont disponibles sur le site.