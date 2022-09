Trouver du bonheur dans sa vie

comment être heureux ; comment être heureux seul ; comment être heureux en tant que couple.

En savoir plus : https://medium-suisse.ch/voyants/raphael/ Peut-être est-ce à cause des moments que nous avons traversés, peut-être parce que nous avons vraiment une merveilleuse volonté de revivre malgré tout et tous, peut-être parce que nous le méritons vraiment, de plus en plus souvent on me pose les mêmes questions :Bien que les choses soient apparemment sans rapport, les implications de ces questions en disent long.De nombreux couples ont expérimenté ce que signifie littéralement le fait d'être sous le même toit 24 heures sur 24, d'autres ce que signifie le fait de vivre séparément pendant si longtemps, sans "si" ni "mais", d'autres encore ont découvert la beauté d'être seul ou la solitude que cela implique.La seule question qui reste et qui est, cependant, que pouvons-nous faire pour être heureux ?Être heureux seul et en coupleSi l'on part du principe qu'il s'agit d'une question vieille comme le monde et que des livres, des tomes et des tomes, des encyclopédies entières ont toujours été écrits sur le sujet et que beaucoup d'autres le seront encore, la recherche du bonheur est un sujet qui a toujours fasciné l'humanité.Nous voulons tous être heureux, personne n'est exclu.L'homme est né pour lui échapper et le combattre, la douleur !La tristesse, l'apathie, la léthargie, l'anxiété, la peur et tous leurs frères et sœurs ne devraient même pas exister.Nous devrions vivre "à fond" tout le temps.Malheureusement, il ne peut s'agir d'une situation physiologique pérenne, et en un mois, un seul jour, une seule heure, voire une fraction de temps beaucoup plus petite, nous sommes toujours pris dans la vague existentielle et les océans émotionnels tourbillonnants qui nous portent en haut et en bas dans une courbe constante de sentiments émotionnels.Il suffirait sans doute de maîtriser l'art de l'auto-conditionnement et, dès que cette vilaine pensée frappe à la porte, de la fermer à quatre battants jusqu'à ce qu'elle se lasse et disparaisse, mais je comprends que ce "jeu" ne convienne pas à tout le monde et qu'il n'est pas si facile d'en prendre l'habitude.Quand le "down" prend, il n'y a pas moyen !Nous aspirons donc à être heureux, poursuivant ce sentiment comme s'il s'agissait d'une chimère, d'une chose lointaine, convaincus que c'est cela la normalité et que le Pays Imaginaire n'est qu'un rêve d'enfant, qui s'endort après une histoire à dormir debout.Sommes-nous sûrs que c'est vraiment le cas ?Que pouvons-nous faire pour changer cette situation ?Existe-t-il des stratégies permettant d'avoir au moins plus de périodes de hausse que de périodes de baisse ?Être heureuxLa condition d'être heureux, si vous voulez, englobe un peu de tout ce qui est lié à la croissance intérieure et, peut-être pour cette raison, beaucoup pensent qu'il s'agit du but ultime.Désolé de les décevoir, mais ce n'est que le début du voyage, car il s'agit ensuite de maintenir cette condition, mais c'est une toute autre histoire.Oui, parce que nous devons d'abord y arriver, et pour cela, pour être UP, pour être heureux et maintenir ce bonheur en permanence, nous devons amener tous les autres facteurs qui composent cet aspect vers le positif et les maintenir ainsi.Ainsi, par exemple, l'estime de soi, la confiance en soi, le sentiment de vide pour la création de plénitude, l'être au lieu du paraître, etc. etc. deviennent les fondations à partir desquelles on peut commencer et passer à un niveau supérieur.Oui, car notre bonheur dépend en grande partie de la vision que nous avons de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, et je crois qu'il y a très peu de doutes à ce sujet.Inversement,"Quand la vie vous présente mille raisons de pleurer, montrez-lui que vous avez mille raisons de sourire. Souciez-vous davantage de votre conscience que de votre réputation, car votre conscience est ce que vous êtes, et votre réputation est ce que les autres pensent de vous. Et ce que les autres pensent de vous, c'est leur problème".J'aime beaucoup cet aphorisme car c'est un axiome qui nous pousse puissamment vers une autre vérité : notre bonheur ne dépend pas des autres mais uniquement et exclusivement de nous-mêmes.Cela ouvre à son tour la voie à une autre grande réflexion : si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, si nous ne sommes pas déjà heureux, il est inutile de chercher le bonheur dans les bras de qui que ce soit, tout part de l'intérieur de nous et rien ne concerne jamais l'extérieur.En résumé, être heureux est notre choix et notre devoir et nous ne pouvons le chercher ailleurs qu'en nous-mêmes.Pourquoi accepter le défi d'être heureux et le faire maintenant ?Nous avons une vie et une seule.Même si vous croyez en la réincarnation, votre devoir est de vivre dans l'ici et maintenant, pas dans le passé ni dans le futur.Pour vivre pleinement, nous devons nécessairement être heureux, heureux de la possibilité qui nous est offerte, heureux de faire partie d'un Tout que nous pouvons changer quand nous le voulons, bref heureux, point final.Ce que nous ne considérons pas, c'est qu'il y a toujours une raison d'être heureux, mais nous sommes tellement habitués à voir le verre à moitié vide que nous ne nous en rendons pas compte.L'état mental du bonheur s'obtient par soustraction, et non par addition.