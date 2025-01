Trump propose de déplacer les Gazaouis vers l’Égypte ou la Jordanie : une déclaration qui fait débat

Du côté palestinien, la réaction a été immédiate et ferme. Les habitants de Gaza, qui ont déjà subi des décennies de conflit et de déplacements forcés, rejettent en bloc cette proposition. Pour eux, quitter leur terre équivaut à une nouvelle tragédie. « Les Palestiniens savent ce que cela signifie d’être déracinés et de vivre comme réfugiés depuis 70 ans. Ils ne seront pas intéressés par cette idée », a déclaré Abdullah Al-Arian, historien basé au Qatar.

Le Hamas, qui contrôle Gaza, a condamné la suggestion de Donald Trump en la qualifiant de tentative de « nettoyage ethnique ». Un haut responsable du mouvement a affirmé que les Palestiniens « feront échouer ce projet comme ils ont résisté à toutes les tentatives de déplacement par le passé ».

Cette déclaration intervient alors que Gaza tente de se relever après 15 mois d’un conflit dévastateur entre Israël et le Hamas. Le cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier a permis à des dizaines de milliers de Gazaouis de rentrer chez eux, mais ils découvrent une région en ruines. Plus de 60 % des infrastructures ont été détruites, laissant des millions de personnes sans abri ni moyens de subsistance.



Pour certains observateurs, comme le général Jérôme Pellistrandi, cette situation rend la proposition de Trump « logique » d’un point de vue pragmatique, bien que moralement discutable. « Avec une région transformée en champ de décombres, déplacer temporairement une partie de la population pourrait permettre de reconstruire plus rapidement », a-t-il expliqué. Il a également évoqué l’idée d’un soutien financier massif des pays du Golfe ou des États-Unis pour financer cette relocalisation.



Parallèlement à cette proposition, Donald Trump a annoncé la reprise des livraisons de bombes de haute précision à Israël, suspendues sous l’administration précédente. Ces armes, connues pour leur grande puissance destructrice, avaient été bloquées en raison des préoccupations liées aux victimes civiles. Trump a justifié cette décision en déclarant : « Beaucoup de ces équipements, commandés et payés par Israël, sont enfin en route. »