Twitter: les nouvelles règles pour certifier son compte

En ces termes, Twitter s’exprime sur son blog : « Nous prévoyons de relancer la vérification, y compris un nouveau processus de demande publique au début de 2021. Mais d’abord, nous devons mettre à jour notre politique de vérification avec votre aide. Cette politique jettera les bases d’améliorations futures en définissant ce que signifie la vérification, et pourquoi certains comptes pourraient perdre la vérification afin de garantir que le processus soit plus équitable ». Ce qui signifierait que certains utilisateurs du réseau social se verront couper l’accès à leurs comptes en ne remplissant pas les principales conditions de la nouvelles politique qui sont entre autres:



-Un profil complet (le profil doit comporter un nom de profil, une biographie, des images de profil et de bannière)

-Une récente connexion à son compte datant de moins de six mois (pour justifier que vous êtes actif sur le compte)

-Le compte ne doit pas avoir été verrouillé pour avoir enfreint les règles de Twitter sur les six derniers mois.

Biens d’autres encore ont été annoncés pouvant conduire à perdre son statut de compte vérifié (même si les conditions citées précédemment sont vérifiées) donc la vigilance est à observer.







La nouvelle politique qu’annonce le réseau social risque de lui faire perdre un nombre important d’utilisateurs mais toutes ces directives ont pour but de restreindre et de mettre fin aux maux que rencontrent certains utilisateurs sur les plateformes. Comme toute entreprise soucieuse des besoins de ses clients, Twitter permet à ses utilisateurs de donner leurs avis sur de nouvelles directives en plus des siennes en répondant à un questionnaire ouvert jusqu’au 8 décembre prochain.