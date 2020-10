USA: Hilary Clinton dans le collimateur de la justice

Cette décision du cousin de kadhafi survient suite à la publication des courriels de l’ancienne secrétaire d’Etat des USA par le département d’Etat américain. Dans une déclaration faite à Sputnik, le chef du front libyen pour la lutte nationale annonce qu’il poursuivra Hilary Clinton en justice pour « avoir semé le chaos et le terrorisme en Libye ». Partant des informations fournies par le département américain, le cousin du général kadhafi a affirmé qu’il a déjà chargé son équipe juridique pour entamer les procédures contre Hilary Clinton auprès de la justice américaine.



Cependant, Ahmed Kadhaf al-Dam a précisé avoir fourni à l’équipe des avocats d'autres documents non publiés par le département d'État pour traduire Hillary Clinton devant la justice pour avoir semé le chaos et le terrorisme en Libye. Le New York Times avait publié en 2015 Hilary Clinton utilisait une adresse électronique privée pour demander et recevoir des informations classées top secret. En 2011, une coalition internationale sous instigation française et commandée par l’OTAN a débarqué en Libye pour renverser le régime du Général Kadhafi au pouvoir depuis 40 ans.

Depuis le renversement le pays sombra dans le chaos et fut divisé en deux. D’un côté se trouve le Gouvernement d’Union Nationale qui est soutenu par la communauté internationale et de l’autre côté le gouvernement du Maréchal Khalifa Haftar à qui beaucoup des partisans du front national pour la lutte nationale se sont rattachés.



Le chef du front libyen pour la lutte nationale Ahmed Kadhaf al-Dam est bien déterminé à poursuivre Hilary Clinton en justice et ne compte pas s’arrêter là.