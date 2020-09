USA: la police blesse gravement un enfant autiste

L'autisme est un trouble psychique qui se manifeste par des difficultés dans les interactions soicales et la communication. Linden Cameron souffre de cette maladie qui confère au sujet des comportements irréguliers. Cet enfant de 13 ans a été victime des symptômes de cette maladie alors que sa mère a appelé à l'aide.



Golda Barton, la mère de l'autiste avait besoin d'aide pour hospitaliser celui-ci qui était en détresse mentale. Elle a donc appelé le numéro d’urgence locale. C'est là qu'est intervenue la police de la capitale de l'Etat de l'Utah, Salt Lake City. La mère de la victime a raconté aux médias : « Je leur ai dit "il n’est pas armé, il s’énerve juste et commence à crier, c’est un enfant, il a besoin d’attention" ». Mais, tout ne s'est pas déroulé comme prévu.



Lorsque la police est intervenue, le jeune autiste a pris la fuite et en a fait les frais. Un policier lui a alors tiré dessus à plusieurs reprises. Keith Horrocks, l'officier de police collègue du tireur, a relaté les faits lors d'un point de presse. « Au cours d’une courte poursuite à pied, un officier a fait feu avec son arme et a atteint cette personne », a-t-il narré.



Linden Cameron s'en est sorti avec des blessures à l’épaule, aux intestins, à la vessie et aux chevilles. Abattue, sa mère se demande à l'heure où son fils est dans un lit d'hôpital : "pourquoi la police ne l'a pas juste plaqué au sol ?". Pour sa défense, la police estime que l'enfant autiste a « menacé des personnes avec une arme ». Chose qui a été démentie par l’officier Horrocks qui a expliqué qu'aucune arme ne se trouvait sur le lieu des faits.