Un nouveau virus proche du Covid-19 inquiète les chercheurs en Russie

Pour ce scientifique membre de l’équipe de chercheurs, il faut retenir pour le moment que ce nouveau virus ne présente pas pour le moment des indices de possibilité de développement de formes graves chez les humains comme c’était le cas avec le Covid-19. Il explique qu’il est bien possible que des virus du même natures comme c’est le cas se retrouvent pour en créer un nouveau par combinaison. C’est probablement ce à quoi nous assistons actuellement.



Si ce nouveau virus ne présente pas encore de formes graves, il faut craindre sa combinaison avec le Covid-19, pour en créer un de plus dangereux. C’est d’ailleurs une telle possibilité qui doit attirer l’attention du monde scientifique selon le chercheur. Il pense qu’il ne faut pas attendre faire face au pire avant de penser à de nouveaux vaccins pour ne pas se faire surprendre comme par le passé.

Devons-nous commencer par observer les gestes barrières en attendant de voir plus claire sur cette découverte ? Plusieurs pays ne tarderont certainement pas à commencer par prendre leurs dispositions puisque personne ne souhaitera vivre encore le passé.