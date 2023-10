Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Une belle poitrine grâce à la chirurgie esthétique

Que signifie la chirurgie mammaire ?



On pense souvent, à tort, que se faire refaire les seins signifie uniquement augmenter le volume de ses seins pour renforcer la sensualité que l'on veut transmettre.



Ce n'est pas le cas.



En attendant, il faut savoir qu'un relooking des seins peut signifier plusieurs choses : augmenter le volume dans le cas de seins pas du tout ou peu développés, rétablir la forme, corriger une ptose mammaire (c'est-à-dire remonter des seins bas). Réduire le volume excessif (hypertrophie mammaire ou gigantomastie), en donnant aux seins un aspect plus symétrique et harmonieux, en accord avec la constitution, la taille et la conformation physique de chacun.



Il est également important de reconnaître et de comprendre combien il est important pour une femme d'apprécier et de se reconnaître dans son corps. Le sein n'est pas seulement un accessoire qui orne et distingue le corps féminin du corps masculin, c'est un organe utilisé pour l'allaitement, c'est un symbole relationnel dans la vie d'un couple et un symbole de sensualité.



C'est là qu'intervient la chirurgie, en réponse à la demande d'aide de nombreuses femmes qui trouvent dans la refonte de leurs seins une solution à un problème grave. Les personnes qui vivent avec des seins qui ne leur appartiennent pas peuvent ainsi surmonter la gêne et toutes les insécurités qui y sont liées, au profit d'une plus grande estime de soi et d'une plus grande confiance en soi et dans les relations avec les autres.



Les statistiques le confirment également. De nombreuses femmes, grâce à l'accomplissement de leur désir de se faire refaire les seins, se déclarent plus enclines à poursuivre ou à mieux prendre soin de leur bien-être psychophysique, adoptant souvent une alimentation et un mode de vie plus sains.



Nouveaux seins avec implants : pourquoi ils sont nécessaires

L'indication pour une nouvelle poitrine avec des implants est principalement en cas de micromastie (manque de développement du sein qui lui donne un aspect enfantin) ou d'une petite poitrine, non en harmonie avec les mensurations du reste du corps. D'autres raisons sont sans doute la présence d'une forte asymétrie ou des seins qui sont tombés et/ou se sont vidés suite à une série d'événements tels que la perte de poids, la grossesse et autres.





La chirurgie mammaire, de l'augmentation mammaire au lifting des seins, est sans aucun doute la série d'interventions la plus populaire, avec un fort impact émotionnel pour les personnes qui la subissent.

Le sein est un organe fondamental pour les femmes de tous âges. Il est le miroir de leur féminité, de leur maternité et de leur sexualité. Décider de les remodeler pour leur donner une forme et un volume plus proches de l'image que l'on veut avoir de soi, c'est éliminer toutes les limites psychologiques que peut comporter une imperfection et commencer à les aimer comme une partie de soi.

L'obtention de la forme et du volume de poitrine souhaités influence le niveau psychologique et émotionnel de manière positive dans presque tous les cas.

Toutefois, comme il s'agit d'interventions chirurgicales présentant un faible pourcentage de risques et de complications, il est essentiel de se préparer à certaines éventualités.



Implants mammaires : faut-il vraiment les remplacer ?

Il est important d'être prudent lors du choix des implants mammaires. Mais il est encore plus important d'être sûr d'avoir affaire à un spécialiste sérieux et expérimenté qui pourra vous guider vers la réalisation de votre rêve.

Les gens pensent à tort que c'est la marque de l'implant mammaire qui fait la différence, mais ce n'est pas le cas. Tous les implants sur le marché sont bons, sûrs et approuvés. L'important est de faire un choix approprié en fonction de votre physique, des caractéristiques naturelles de vos seins, de la peau qui les entoure et de vos souhaits personnels.

En outre, le résultat final n'est jamais seulement le fruit d'un bon choix d'implant mammaire. Il s'agit plutôt du résultat du travail chirurgical effectué par le spécialiste : remodelage du sein en termes de conception, d'incision, de retrait, de positionnement, de suture et bien plus encore.



Quelle est la durée de vie des implants mammaires modernes ?

Les implants mammaires modernes sont conçus pour répondre aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de durabilité et de confort.

Par le passé, les implants avaient tendance à s'user avec le temps et leur remplacement était recommandé après une dizaine d'années. Les implants mammaires d'aujourd'hui n'ont pas de date d'expiration et peuvent être conservés indéfiniment.

En l'absence de complications telles qu'une contracture capsulaire grave (qui n'est jamais la faute de l'implant ou du chirurgien, mais une réponse physiologique naturelle à la reconnaissance d'un corps étranger) ou une rupture (qui est extrêmement rare), les mêmes implants mammaires peuvent être utilisés à vie.

Toute personne souhaitant subir une chirurgie esthétique des seins peut donc être rassurée. En l'absence des complications mentionnées ci-dessus, vous ne devez pas craindre de devoir subir une autre opération dans un avenir proche pour une mise à niveau de l'implant.

Des contrôles réguliers, tels que l'échographie mammaire, sont toujours recommandés pour garder sous contrôle la santé de vos nouveaux seins. Par ailleurs, si vous ressentez une gêne, un changement ou une douleur, n'hésitez pas à contacter votre chirurgien pour une évaluation appropriée.



A lire pour en savoir plus :

Décider de recourir à la chirurgie plastique pour donner à vos seins la forme et le volume que vous souhaitez grâce aux implants mammaires est une décision importante qui doit être pesée à plusieurs niveaux. Il s'agit notamment de la durée de l'effet, des risques éventuels et des coûts. Une préoccupation commune à de nombreuses patientes est de savoir quand remplacer les implants mammaires. Faisons la lumière sur ce point pour un parcours paisible et positif vers tous les avantages psychologiques et esthétiques qu'offre la chirurgie mammaire.La chirurgie mammaire, de l'augmentation mammaire au lifting des seins, est sans aucun doute la série d'interventions la plus populaire, avec un fort impact émotionnel pour les personnes qui la subissent.Le sein est un organe fondamental pour les femmes de tous âges. Il est le miroir de leur féminité, de leur maternité et de leur sexualité. Décider de les remodeler pour leur donner une forme et un volume plus proches de l'image que l'on veut avoir de soi, c'est éliminer toutes les limites psychologiques que peut comporter une imperfection et commencer à les aimer comme une partie de soi.L'obtention de la forme et du volume de poitrine souhaités influence le niveau psychologique et émotionnel de manière positive dans presque tous les cas.Toutefois, comme il s'agit d'interventions chirurgicales présentant un faible pourcentage de risques et de complications, il est essentiel de se préparer à certaines éventualités.Il est important d'être prudent lors du choix des implants mammaires. Mais il est encore plus important d'être sûr d'avoir affaire à un spécialiste sérieux et expérimenté qui pourra vous guider vers la réalisation de votre rêve.Les gens pensent à tort que c'est la marque de l'implant mammaire qui fait la différence, mais ce n'est pas le cas. Tous les implants sur le marché sont bons, sûrs et approuvés. L'important est de faire un choix approprié en fonction de votre physique, des caractéristiques naturelles de vos seins, de la peau qui les entoure et de vos souhaits personnels.En outre, le résultat final n'est jamais seulement le fruit d'un bon choix d'implant mammaire. Il s'agit plutôt du résultat du travail chirurgical effectué par le spécialiste : remodelage du sein en termes de conception, d'incision, de retrait, de positionnement, de suture et bien plus encore.Les implants mammaires modernes sont conçus pour répondre aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de durabilité et de confort.Par le passé, les implants avaient tendance à s'user avec le temps et leur remplacement était recommandé après une dizaine d'années. Les implants mammaires d'aujourd'hui n'ont pas de date d'expiration et peuvent être conservés indéfiniment.En l'absence de complications telles qu'une contracture capsulaire grave (qui n'est jamais la faute de l'implant ou du chirurgien, mais une réponse physiologique naturelle à la reconnaissance d'un corps étranger) ou une rupture (qui est extrêmement rare), les mêmes implants mammaires peuvent être utilisés à vie.Toute personne souhaitant subir une chirurgie esthétique des seins peut donc être rassurée. En l'absence des complications mentionnées ci-dessus, vous ne devez pas craindre de devoir subir une autre opération dans un avenir proche pour une mise à niveau de l'implant.Des contrôles réguliers, tels que l'échographie mammaire, sont toujours recommandés pour garder sous contrôle la santé de vos nouveaux seins. Par ailleurs, si vous ressentez une gêne, un changement ou une douleur, n'hésitez pas à contacter votre chirurgien pour une évaluation appropriée.A lire pour en savoir plus : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire-geneve/seins



josie bonet

Lu 59 fois









Flashback : < > Augmentation mammaire en traitement de la poitrine tombante ? Abdominoplastie Genève, pourquoi on l'appelle aussi le lifting du ventre Soutien gorge après augmentation mammaire Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique