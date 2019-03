Une bonne alarme ?

Diagral Wave est une alarme anti-intrusion sans fil qui maintient un bon niveau de sécurité dans toutes les situations.Grâce à la technologie TwinBand, les appareils communiquent simultanément avec la centrale sur deux bandes différentes. Si l'une des fréquences est perturbée, l'autre est capable d'assurer la transmission des données.Le kit est très complet et vous permet de surveiller une maison même de grande taille. L'unité centrale gère l'ensemble du système et peut être contrôlée soit par un panneau de commande situé dans un point d'accès pratique, soit par la télécommande.Grâce à un hub, le système peut être connecté au réseau domestique et un appareil mobile peut être utilisé pour gérer et recevoir des alertes à distance.Pour la détection des mouvements internes, il existe un capteur qui, en plus d'être sensible aux mouvements, est équipé d'une caméra pour enregistrer et envoyer des images.Il comprend également des capteurs pour l'ouverture des portes et fenêtres, un détecteur de fumée et une sirène extérieure avec clignotant.Grâce à l'App e-ONE, la maison est toujours sous contrôle à tout moment de la journée. L'affichage en temps réel des images acquises par le détecteur de mouvement, les notifications par e-mail et les notifications push sur le smartphone et la gestion des scénarios préconfigurés, sont la garantie d'un niveau de sécurité satisfaisant 24 heures sur 24.A notre avis, Diagral Wave est l'un des trois premiers dans le classement, grâce à ses caractéristiques, sa facilité d'installation et d'utilisation.En savoir plus : https://www.rmsecurite.ch/alarmes/