Une commande à 40 000 euros : le fauteuil présidentiel au cœur de la polémique

Selon les informations rapportées, le fauteuil actuel a connu une utilisation intense et subi de nombreuses manipulations, ce qui a entraîné des réparations multiples. Cette situation a motivé la chambre haute à valider l’achat d’un nouveau siège, accompagné d'une doublure de remplacement pour prévenir toute interruption dans son usage. L’absence de solution au sein du Mobilier national a conduit à se tourner vers une option externe, rendant l’achat d'autant plus coûteux.



Le fauteuil présidentiel, qui ne sera pas fabriqué en France, fait partie des équipements essentiels pour assurer le bon fonctionnement des sessions au Sénat. Toutefois, le montant élevé de cette dépense soulève des questions sur la gestion des fonds publics dans un contexte marqué par des appels à l’économie.





Ce choix n’a pas manqué de provoquer des réactions, allant jusqu’à susciter une indégnation publique. Les critiques portent principalement sur l’importance du coût et sur l’opportunité d’une telle dépense en période d’efforts budgétaires. Certains y voient une illustration d’un décalage entre les priorités affichées et la réalité des choix faits.



En l’absence de déclarations officielles sur le prix exact, l’acquisition demeure l’objet de débats animés. L’idée même d’investir dans un fauteuil de cette valeur soulève des interrogations sur les critères de choix et les négociations menées pour réaliser cet achat.





Gérard Larcher, à la présidence du Sénat depuis octobre 2014, après un premier mandat de 2008 à 2011, sera l’utilisateur principal de ce fauteuil. Toutefois, en son absence, ses huit vice-présidents pourront également en bénéficier. Ce partage des usages est mis en avant pour justifier la qualité et la résistance attendues du futur mobilier.



Malgré ces explications, le choix d’un fauteuil hors du Mobilier national soulève des questions sur les critères de sélection et sur la possibilité de trouver des alternatives moins coûteuses.