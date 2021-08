Une personne sur cinq pense côtoyer des extraterrestres

Si la grande majorité des personnes interrogées (80%) ne croient pas en la présence d'extraterrestres sur Terre, les hommes sont plus nombreux que les femmes (22% contre 17%) à en être convaincus.



En moyenne, les "croyants" sont âgés de moins de 35 ans et appartiennent à toutes les classes sociales.



Le sondage révèle que plus de 40% des Indiens et des Chinois interrogés sont persuadés que des extraterrestres déguisés en humains vivent parmi nous. A l'opposé, seuls 8% des Belges, Suédois et Néerlandais y croient.



"Cela s'explique peut-être simplement par le fait que dans les pays moins peuplés, il est plus probable que vous connaissiez mieux votre voisin", déclarait déjà John Wright, vice-président d'Ipsos en 2010. (Source: Reuters via Yahoo News)



Aux dernières nouvelles, l’astéroïde Oumuamua, qui a frôlé la Terre en 2017, serait un vaisseau extraterrestre. Cette théorie divergente dans la communauté scientifique est pourtant celle que défend Avi Loeb, célèbre astrophysicien de l’Université Harvard: « Si l’on ne se permet pas de croire qu’il s’agit d’autre chose que d’une roche, d’un astéroïde, on ne saura jamais si cet objet est artificiel ou non ». (Source: journaldemontreal.com/)