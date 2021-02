Vélo électrique Suisse

Le vélo n'a jamais été aussi confortable et amusant.Grâce aux vélos électriques, le pédalage est devenu vraiment facile grâce au système d'assistance au pédalage (pedelec, de pedal electric cycle).Un vélo électrique, également appelé "e-bike", est doté d'un moteur qui vous aide à pédaler et qui ne s'active que lorsque vous pédalez.Elle se compose essentiellement de trois éléments :● BatterieMoteursystème de détection de pédalageSon utilisation est similaire à celle d'un scooter, c'est pourquoi le produit a initialement rencontré quelques difficultés pour se tailler une place sur le marché.Mais les avantages sont vraiment incontestables.Comment est né l'e-bikeÀ vrai dire, l'histoire du vélo électrique a commencé au siècle dernier, lorsque plusieurs prototypes ont été développés, dont le plus célèbre est certainement le "Bicycle du futur" de Ben Bowden (1946). Beaucoup de ces exemples étaient techniquement valables mais peu viables économiquement, c'est pourquoi ils n'ont pas rencontré beaucoup d'approbation publique.Vers 2010, grâce au lancement de nouvelles technologies, il était temps de faire une percée décisive. Le vélo électrique a commencé à entrer dans l'imaginaire collectif comme une excellente combinaison d'un moyen de transport et d'un nouveau mode d'activité physique.Choisir un e-bike permet d'économiser beaucoup d'énergie, puisque le moteur intervient au moment du plus grand effort. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une activité passive, car ce type de pédalage active également d'importants processus métaboliques et permet donc de rester en forme même en effectuant des activités quotidiennes normales, comme faire les courses ou aller au travail.Plus qu'une alternative aux vélos normaux, ils peuvent en fait être considérés comme une alternative aux scooters.De bonnes raisons de choisir un vélo électriqueLa normalité et le bien-être peuvent trouver un point de rencontre avec moins d'efforts que vous ne l'imaginez. Se sentir paresseux, stressé et habituellement pressé a des conséquences négatives importantes sur notre corps, conséquences qui peuvent être facilement contrées par un minimum d'activité physique quotidienne.Mais il n'est pas toujours facile de rester en forme et en mouvement, ainsi que de faire du sport et d'aller à la salle de sport. De même, essayer d'utiliser le vélo tous les jours, par exemple pour aller au travail, peut souvent devenir compliqué si vous devez parcourir de longues distances, si vous n'avez pas de formation ou si vous vivez dans des villes qui rendent son utilisation difficile.C'est pourquoi le vélo électrique devient la solution parfaite pour combiner confort et mouvement.Voici combien de choses peut être un e-bike en même temps :● Ecologique : trop souvent, nous sommes habitués à couvrir de courtes distances, moins de 7-10 km, en voiture, ce qui entraîne des émissions de dioxyde de carbone et contribue à augmenter le niveau de trafic en ville. La même distance pourrait facilement être dépassée par le vélo électrique ! Contrairement au scooter, bien que les deux types d'utilisation soient très similaires, il ne cause aucun dommage à l'environnement et ne produit aucune émissionÉconomique : combien coûte un vélo électrique ? Beaucoup moins qu'un scooter électrique, surtout pour les frais de fonctionnement. Même si les coûts d'entretien sont plus élevés que ceux d'une bicyclette normaleAmusant et pratique : comme nous l'avons dit, faire ses activités quotidiennes avec un e-bike peut changer considérablement votre journée. Rapide, facile à manier, amusant comme un vélo mais beaucoup moins fatigant.Santé : nous avons déjà mentionné les avantages physiques de l'utilisation d'un vélo électrique. Être facilité par le pédalage assisté signifie être capable de maintenir un mouvement constant et durable sans effort excessif.● Rapide et rapide : il suffit de penser à tous les trafics évités ou aux problèmes de stationnement oubliés. Le vélo électrique vous permet de gagner du temps et donc de réduire le stress.Changer de point de vue peut contribuer grandement à améliorer notre vie. Pourquoi ne pas essayer ?Site Web : https://veloelectrique.ch/