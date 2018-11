Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Vendre sa maison à Lausanne ? Nous avons rencontrés il y a quelques jours David Padilla agent Immobilier dans le canton de Vaud. Dans ce nouvel article il nous a longuement parlé de la ville de Lausanne qui mérite amplement ce petit article. Contactez David Padilla directement pour en savoir plus !



Que découvrir au bord du lac Léman à Lausanne ?



Charme médiéval, cadre au bord d'un lac et chocolat exceptionnel, est-ce le séjour le plus sous- estimé de l'Europe ? Pourquoi partir maintenant à Lausanne ? La cinquième plus grande ville de Suisse se trouve à mi-chemin entre le lac Léman en forme de croissant. C’est un canton francophone. Surplombant le bord du lac, le centre médiéval chevauche trois collines reliées par des ponts en maçonnerie qui enjambent ce qui était autrefois des rivières, aujourd'hui pavées depuis longtemps. De la cathédrale gothique à son point culminant, la ville descend vers le lac chatoyant et les hôtels particuliers. Des parcs et jardins bordent sa rive.



Au printemps, les Lausannois renouent avec leur front de mer après avoir surmonté les frissons de l'hiver qui descendent des Alpes. Contre une profusion de magnolias et de tulipes, une large et pittoresque promenade fait jaillir un fouillis de cafés et de bars pop-up, tandis que des flottes de pédalos et de bateaux de plaisance invitent les passants sur le lac. La nouvelle saison voit également le retour de Lausanne à Table, l'un des plus grands festivals culinaires d'Europe, qui se déroule jusqu'en octobre.



Les plus belles promenades à Lausanne ?



Montez vers la grande et imposante cathédrale Notre Dame consacrée en 1275. Grimpez le clocher pour admirer la vue sur les toits médiévaux et le lac, le tout couronné par les hautes Alpes françaises. Descendez l'escalier de bois grinçant en face du portail de la cathédrale et rejoignez la foule des habitants de la place de la Riponne en prenant un verre rue Madeleine dont la terrasse donne sur la Place de la Riponne.



Retournez à la Place de la Riponne et savourez l'abondance des produits du marché coloré et bimensuel qui remplit la place. Les étals coulent d'ici le long de la rue Madeleine pavée, en passant devant de petits magasins spécialisés dans les articles ménagers de bon goût. La rue Madeleine débouche sur la place de la Palud. Arrivez à l'heure pour entendre le carillon de l'horloge murale kitsch, dont les pièces narratives et mobiles célèbrent l'histoire de Lausanne. Devant l'horloge, notez la statue de la Justice au-dessus de la fontaine, en gardant un œil attentif sur les délibérations de la mairie du XVIIe siècle, de l'autre côté de la place. En plus d'une architecture séculaire, le dédale de rues pavées regorge de boutiques intéressantes.



La Ferme Vaudoise à côté de la Mairie, pour les fromages, vins et produits du canton de Vaud, dont Lausanne est la capitale.



Blondel, rue du Bourg 5 est un bon pari pour se délecter de chocolats suisses artisanaux. Restez sur le thème de la Suisse en vous arrêtant pour le déjeuner chez Pinte Besson, rue de l'Ale 4. Ouvert en 1740, c'est le plus ancien restaurant lausannois. Il sert des mets traditionnels et délicieusement gourmands comme la fondue et le rösti à la saucisse fumée Vaudoise. Parmi la vingtaine de musées lausannois, la Collection de l'Art Brut, avenue Bergières 11, est peut- être le plus peu conventionnel. Ses peintures, sculptures et autres œuvres ont été créées par des artistes détenus en prison et dans des asiles, ce qui insuffle une énergie culturelle hors norme. Promenez-vous le long du front de mer à Ouchy (12), un ancien village de pêcheurs qui s'est transformé en centre de villégiature au milieu des années 1800, comme en témoignent les hôtels fantastiques qui bordent la promenade.



Terminez votre promenade au Parc Olympique, au Quai d'Ouchy 1, et montez les marches du Musée Olympique. Lausanne abrite le Comité International Olympique et ce musée est l'attraction principale de la ville. Montez directement à l'étage au TOM Café et profitez de son populaire brunch du week-end avant de découvrir trois étages d'expositions temporaires et permanentes. Le Musée olympique célèbre le summum de la prouesse sportive. Les expositions multimédias interactives comprennent des séquences vidéo des cérémonies d'ouverture, des affiches et des marchandises provenant de divers Jeux, ainsi que des récits puissants, inspirants et émouvants d'un triomphe personnel extraordinaire. Observez également les articles liés aux célèbres icônes olympiques, comme la tenue de cyclisme portée par Chris Hoy de l'équipe GB à Londres en 2012.



Retournez le long du front du Lac jusqu'au quai et embarquez pour une croisière touristique le long de la Riviera Suisse. Vous pourrez admirer de jolis villages, des vignobles en terrasses et un château de Chillon féerique dans un décor alpin inoubliable.

Vendre ou acheter un bien immobilier avec un agent connaissant parfaitement la région ? David Padilla

https://allianceimmo.ch/

078 730 83 39 Charme médiéval, cadre au bord d'un lac et chocolat exceptionnel, est-ce le séjour le plus sous- estimé de l'Europe ? Pourquoi partir maintenant à Lausanne ? La cinquième plus grande ville de Suisse se trouve à mi-chemin entre le lac Léman en forme de croissant. C’est un canton francophone. Surplombant le bord du lac, le centre médiéval chevauche trois collines reliées par des ponts en maçonnerie qui enjambent ce qui était autrefois des rivières, aujourd'hui pavées depuis longtemps. De la cathédrale gothique à son point culminant, la ville descend vers le lac chatoyant et les hôtels particuliers. Des parcs et jardins bordent sa rive.Au printemps, les Lausannois renouent avec leur front de mer après avoir surmonté les frissons de l'hiver qui descendent des Alpes. Contre une profusion de magnolias et de tulipes, une large et pittoresque promenade fait jaillir un fouillis de cafés et de bars pop-up, tandis que des flottes de pédalos et de bateaux de plaisance invitent les passants sur le lac. La nouvelle saison voit également le retour de Lausanne à Table, l'un des plus grands festivals culinaires d'Europe, qui se déroule jusqu'en octobre.Montez vers la grande et imposante cathédrale Notre Dame consacrée en 1275. Grimpez le clocher pour admirer la vue sur les toits médiévaux et le lac, le tout couronné par les hautes Alpes françaises. Descendez l'escalier de bois grinçant en face du portail de la cathédrale et rejoignez la foule des habitants de la place de la Riponne en prenant un verre rue Madeleine dont la terrasse donne sur la Place de la Riponne.Retournez à la Place de la Riponne et savourez l'abondance des produits du marché coloré et bimensuel qui remplit la place. Les étals coulent d'ici le long de la rue Madeleine pavée, en passant devant de petits magasins spécialisés dans les articles ménagers de bon goût. La rue Madeleine débouche sur la place de la Palud. Arrivez à l'heure pour entendre le carillon de l'horloge murale kitsch, dont les pièces narratives et mobiles célèbrent l'histoire de Lausanne. Devant l'horloge, notez la statue de la Justice au-dessus de la fontaine, en gardant un œil attentif sur les délibérations de la mairie du XVIIe siècle, de l'autre côté de la place. En plus d'une architecture séculaire, le dédale de rues pavées regorge de boutiques intéressantes.Blondel, rue du Bourg 5 est un bon pari pour se délecter de chocolats suisses artisanaux. Restez sur le thème de la Suisse en vous arrêtant pour le déjeuner chez Pinte Besson, rue de l'Ale 4. Ouvert en 1740, c'est le plus ancien restaurant lausannois. Il sert des mets traditionnels et délicieusement gourmands comme la fondue et le rösti à la saucisse fumée Vaudoise. Parmi la vingtaine de musées lausannois, la Collection de l'Art Brut, avenue Bergières 11, est peut- être le plus peu conventionnel. Ses peintures, sculptures et autres œuvres ont été créées par des artistes détenus en prison et dans des asiles, ce qui insuffle une énergie culturelle hors norme. Promenez-vous le long du front de mer à Ouchy (12), un ancien village de pêcheurs qui s'est transformé en centre de villégiature au milieu des années 1800, comme en témoignent les hôtels fantastiques qui bordent la promenade.Terminez votre promenade au Parc Olympique, au Quai d'Ouchy 1, et montez les marches du Musée Olympique. Lausanne abrite le Comité International Olympique et ce musée est l'attraction principale de la ville. Montez directement à l'étage au TOM Café et profitez de son populaire brunch du week-end avant de découvrir trois étages d'expositions temporaires et permanentes. Le Musée olympique célèbre le summum de la prouesse sportive. Les expositions multimédias interactives comprennent des séquences vidéo des cérémonies d'ouverture, des affiches et des marchandises provenant de divers Jeux, ainsi que des récits puissants, inspirants et émouvants d'un triomphe personnel extraordinaire. Observez également les articles liés aux célèbres icônes olympiques, comme la tenue de cyclisme portée par Chris Hoy de l'équipe GB à Londres en 2012.Retournez le long du front du Lac jusqu'au quai et embarquez pour une croisière touristique le long de la Riviera Suisse. Vous pourrez admirer de jolis villages, des vignobles en terrasses et un château de Chillon féerique dans un décor alpin inoubliable.David Padilla078 730 83 39

Voir la carte

Josie Bonet











Josie Bonet



Flashback : < > Immobilier Lausanne Augmentation mammaire Marseille Botox Marseille ?