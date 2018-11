Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Vendre sa maison ? Le besoin de vendre sa maison ou son appartement arrive souvent au carrefour d'une vie nécessitant de pouvoir repartir sur autre chose. Se retrouver avec une maison ou un bien immobilier que l'on souhaite vendre est un point mort qui empêche d'avancer. Chers lecteurs et chères lectrices comme vous le savez nous cherchons constamment des personnages intéressants dans le monde de l'entreprise en Suisse et nous avons fait la rencontre de David Padilla un agent immobilier qui a vraiment à coeur d'aider les personnes qui viennent à lui dans leur projet de vie. Quand cela passe par une vente immobilière il le fait avec une efficacité qui laisse songeur. Quelqu'un comme Sebastien Loeb lui a déjà fait confiance avec succès.





Agent immobilier, un être humain avant tout ! Nous voyons de suite que David Padilla est un personnage haut en couleur. Il y a de la flamme dans ses yeux et une énergie trop rare dans ces mots. Nous prévoyons déjà de parler longuement du métier de l'immobilier et de sa façon d'être agent immobilier. Chers lecteurs et chères lectrices vous le savez nous cherchons à susciter des vocations en vous faisant découvrir des professionnels intéressants et apportant un oeil neuf ou novateur dans leur métier. David Padilla sera un de ceux là.

Vidéos sur Youtube ? Nous ne parlerons pas encore du livre écrit par David Padilla. Cependant nous avons eu le plaisir de voir des vidéos en avant première ayant un humour qui nous plaît beaucoup. Vous y verrez comment David Padilla conseille ouvertement et sans manipulations aucunes les jeunes agents immobilier pour être plus humain. J'ai bien dis plus humains et pas plus efficace, car pour David Padilla l'efficacité passe par l'humanité.



Il y a quelques années j'ai moi-même personnellement eu une mauvaise expérience avec un agent immobilier qui m'a caché des vices cachés. ( Excusez le jeu de mots ) Je comprend en discutant avec notre interlocuteur que travailler positivement pour ses clients est pour lui le seul moyen de durer. Cela fait en effet des années que David Padilla est agent immobilier sur le canton de Vaud.

Site Internet novateurs ? Le Web est un outil bien comprit par David Padilla. L'empathie, soit cette capacité de se mettre à la place des autres est très présente dans les mots de cet agent immobilier atypique. Sur son site Internet il y a des réponses empathiques à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la tâche qu'il pourrait faire pour vous ! Nous arrêtons là pour ce soir mais revenez fréquemment sur le magazine pour voir la suite qui je vous le promet sera intéressante et instructive !



En savoir plus :

David Padilla

https://allianceimmo.ch/

David Padilla habite un joli Village du Nord Vaudois nommé Sainte Croix. Un lieu magnifique et entouré de nature et de belles montagnes. Le Canton de Vaud ce n'est en effet pas que Lausanne ou Montreux. Une ville comme Yverdon les Bains sur les bords du Lac de Neuchâtel offre de bien belles choses à vivre et à découvrir aussi insiste David Padilla. L'agent immobilier occupe une place très importante dans la vie des gens et c'est fort dommage que la réputation des agents immobilier soit aujourd'hui ternie. Notre interlocuteur veut redonner des lettres de noblesses à ce beau métier.

