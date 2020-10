Vendre sur les Market Place

Lorsque nous devons vendre en ligne, nous le faisons souvent sans stratégie, sans savoir comment et où vendre. Nous choisissons d'entendre parler d'une plateforme de commerce électronique (Magento, Woocommerce, Prestashop ou custom) ou nous nous rendons sur l'une des places de marché les plus populaires (Amazon, Ebay etc. ...).Mais la vente en ligne est avant tout une question de stratégie et de planification, ce qui nous permet de choisir où investir de manière consciente et d'optimiser les budgets ...Comment avez-vous choisi la startup ? Avez-vous tiré au sort ?Eh bien, de nombreux projets de commerce électronique sur le web ne décollent pas parce que, dans la phase de démarrage du projet, la bonne analyse n'a pas été faite. Souvent, beaucoup de gens se fient aux solutions du marché comme Amazon ou Ebay, mais ce n'est pas tout l'or qui brille, au contraire. Faisons un rapide tour d'horizon de PRO et AGAIN pour choisir entre les places de marché et votre solution de commerce électronique.Pourquoi choisir un marché pour commencerCommencer par un marché pourrait probablement être une bonne idée tout de suite. Évitez d'encourir des frais de démarrage et de mise en route importants, vous pouvez décider de ne pas investir dans la publicité et le marketing web si vous n'avez pas de budget et laisser ce soin aux contacts que le marché vous apporte.Mais rappelez-vous, vous paierez toujours beaucoup, beaucoup, trop... un peu à la fois mais toujours et vous ne construirez jamais votre propre public et votre propre identité. De plus, vous resterez toujours lié à la politique du marché choisi et que se passera-t-il si un jour vous ne la respectez pas ? Vous pouvez voir votre magasin fermé sans aucune possibilité de recours.Notre conseil est de toujours penser au fait que, tôt ou tard, vous devrez marcher avec vos jambes si vous voulez vous développer et créer une plateforme de commerce électronique adaptée à vos besoins.Les marchés sont-ils vraiment si bon marché ?Mais voyons en détail ce qu'il en coûte de vendre sur un marché pour un site moyen. Si l'on laisse de côté la phase initiale, si vous avez une entreprise de commerce électronique pour les ventes en ligne et que les commandes en ligne sont quotidiennes, en fonction de votre marché et de votre produit ou service, vous pourriez rapidement atteindre des chiffres importants. Dans notre portefeuille, nous avons par exemple de petits clients qui vendent quelques dizaines de milliers d'euros par mois.Faisons quelques calculs rapides pour vous aider à déterminer si le marché vous convient ou non.Si vous voulez vendre "sérieusement" en ligne, se concentrer exclusivement sur ces marchés n'est peut-être pas du tout la bonne solution.A voir : http://annuaire.costaud.net/parledenous/49647-agence-web-ewm-geneve.html