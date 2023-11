Vendre une maison Yoan Endres agent immobilier en Suisse nous donne des idées

Vous voulez vendre votre maison ?

la prise de photos de bonne qualité, afin que les personnes intéressées par le bien puissent se faire une idée de la disposition des pièces et de son état intérieur et extérieur, l'œil jouant de toute façon son rôle ; la rédaction d'une annonce, dans laquelle vous fournirez toutes les informations relatives au bien à vendre.

le compromis, c'est-à-dire l'acte par lequel les deux parties s'engagent à conclure ultérieurement le contrat de vente proprement dit ; l'acte notarié, c'est-à-dire le document concret par lequel le transfert de propriété du bien est sanctionné.

Par où commencer ?Le premier choix à faire est celui de la vente privée ou de la vente par l'intermédiaire d'une agence immobilière.Pour la vente d'un bien économiquement important comme une maison, il est déconseillé de choisir de se débrouiller seul car, même si cela peut sembler plus pratique en termes monétaires, c'est un engagement important en termes de temps et d'expertise nécessaire, ce qui est incompatible avec le calendrier d'un emploi à temps plein.Outre ces deux alternatives, il en existe une troisième : faire appel à une agence immobilière en ligne telle que Endres.maison, qui propose un service d'évaluation des biens immobiliers et s'occupe de la vente de votre maison.La promotion de la maison sur les portails immobiliers et la rapidité de la vente sont incluses.Une fois la méthode choisie, il faut s'assurer que le bien est conforme à la vente, en procédant à une expertise qui vérifiera sa conformité cadastrale, de construction et d'urbanisme.Présenter sa maison à la venteUne fois les étapes préliminaires énumérées ci-dessus terminées, vous disposez de toutes les données nécessaires pour présenter le bien sur le marché, vous mettant ainsi en contact direct avec tous les acheteurs potentiels.Au cours de cette phase, toutes les mesures sont prises pour "présenter" une maison de la meilleure façon possible, afin de susciter l'intérêt du plus grand nombre. Pour ce faire, il est essentiel de procéder àSi vous avez décidé de faire appel à une agence immobilière, celle-ci se chargera de ces deux tâches pour vous.Endres.maison, par exemple, garantit un service photographique professionnel, ainsi que le professionnalisme d'une équipe dédiée à la rédaction des annonces et à leur promotion sur les principaux portails en ligne dédiés à l'achat et à la vente de biens immobiliers.Une fois l'annonce et les photos disponibles, vous pouvez enfin passer à la phase active de la vente, lorsque les parties intéressées commenceront à contacter l'agence (ou vous-même, si vous avez décidé de vendre votre bien de manière indépendante) pour fixer des rendez-vous de visite.Dernières étapes de l'achat et de la venteAu fil du temps, les rendez-vous seront suivis par la manifestation d'un intérêt réel de la part des personnes qui viendront visiter votre bien, qui pourront par la suite vous faire une offre d'achat.Une fois l'offre reçue, vous entrez dans la phase de négociation, au cours de laquelle vous essayez de déterminer si l'offre est conforme à vos exigences et si vous l'acceptez ou non.Si l'offre est jugée acceptable, la vente peut être considérée comme conclue et vous pouvez procéder aux dernières démarches administratives nécessaires pour tout formaliser.Ces dernières étapes vous amèneront à entrer en contact avec un notaire, qui valideraUne fois l'acte signé, le processus de vente prend fin : le vendeur reçoit la somme convenue et l'acheteur accède à sa nouvelle propriété, ce qui permet de satisfaire les exigences des deux parties.