Vers une rupture entre la Cedeao et l'Alliance des États du Sahel

En septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fondé l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle structure de coopération axée sur les questions de défense et de sécurité, notamment la lutte contre le djihadisme. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de sanctions économiques et financières imposées par la Cedeao à ces trois États, qui ont exacerbé les tensions et alimenté un sentiment de rejet parmi les populations concernées.



Les sanctions ont eu des conséquences économiques graves, notamment au Niger, où des pénuries de médicaments et de produits alimentaires ont aggravé la crise. Ce contexte a renforcé l’adhésion populaire au discours souverainiste des autorités , qui accusent la Cedeao d'agir sous influence étrangère et de compromettre la souveraineté des États.



Le retrait de ces trois pays entraîne des conséquences importantes pour la Cedeao. Avec 70 millions d'habitants en moins, l'organisation verra son produit intérieur brut (PIB) global diminuer. De plus, les activités commerciales entre ces États et le reste des pays membres seront impactées. Des mesures comme le retour des taxes douanières ou l'instauration de visas pourraient compliquer la libre circulation, menaçant les échanges économiques et les millions de citoyens des diasporas malienne, burkinabé et nigérienne.



Toutefois, les relations économiques entre les deux blocs ne s’arrêteront probablement pas. Des accords de coopération pourraient être signés à l'avenir, et l'AES reste encore membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Le futur projet de monnaie commune au sein de l'AES pourrait toutefois modifier cet état de fait.