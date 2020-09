Vietnam: Plusieurs préservatifs déjà utilisés saisis par la police

Le propriétaire de l’entrepôt a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a expliqué qu’une fois par mois, il recevait des préservatifs utilisés pour leur redonner un aspect neuf. Il nie toutefois être informé de la vente de ces préservatifs. Le journal officiel Tuoi Tre rapporte que le propriétaire de l’entrepôt a déclaré avoir reçu une entrée mensuelle de préservatifs usagés d’une personne inconnue.

Au poste de police, une femme vivement impliquée a confié aux policiers que les préservatifs étaient d’abord bouillis dans de l’eau chaude. Après avoir bouilli, les préservatifs sont séchés à l’aide d’un simili-godemiché en bois pour être emballé pour la vente. Elle déclare : « les préservatifs sont trempés dans de l’eau bouillante, séchés puis remodelés sur un phallus en bois avant d’être reconditionnés et revendus ».



Elle ajoute sur la télévision nationale qu’elle était payée à 0,17 dollar pour le kilogramme de préservatifs recyclés. Un doute plus grand est semé dans le cœur des autorités concernant le nombre de préservatifs servis d’autant plus que Daily Mail Online parle de plusieurs milliers sur le marché et utilisés par des clients de part et d’autre. La police a déclaré avoir saisi plus de 360 kilogrammes mais le nombre de préservatifs précédemment revendus sur le marché est inconnu. Les risques de contamination sont très élevés lorsque ces préservatifs sont utilisés à nouveau.